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Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс 26 июля вернутся на Землю с МКС - РИА Новости, 21.07.2026
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14:08 21.07.2026 (обновлено: 14:32 21.07.2026)
Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс 26 июля вернутся на Землю с МКС

Россияне Кудь-Сверчков, Микаев и американец Уильямс 26 июля вернутся с МКС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Кудь-Сверчков
Сергей Кудь-Сверчков - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Сергей Кудь-Сверчков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Члены экипажа корабля "Союз МС-28" вернутся на Землю с МКС 26 июля.
  • В экипаж входят космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс.
  • Экипаж активно готовится к воздействию земной гравитации с помощью специальных тренировок в профилактическом вакуумном костюме "Чибис-М".
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Члены экипажа корабля "Союз МС-28" вернутся на Землю с МКС в воскресенье, сообщила госкорпорация "Роскосмос".
"26 июля космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс вернутся домой", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что экипаж активно готовится к воздействию земной гравитации, особое внимание уделяется адаптации сердечно‑сосудистой системы.
"На заключительном этапе полета космонавты выполняют специальные тренировки в профилактическом вакуумном костюме "Чибис‑М". Он создает отрицательное относительное давление на нижнюю половину тела — это обеспечивает отток крови, аналогичный тому, что возникает под действием земного притяжения", - добавили в "Роскосмосе".
Регулярное использование костюма перед посадкой "учит" организм заново распределять кровь в вертикальном положении, кардинально снижая риск головокружений и обмороков после приземления.
Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс находятся на МКС с 27 ноября.
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