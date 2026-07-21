Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс 26 июля вернутся на Землю с МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ Члены экипажа корабля "Союз МС-28" вернутся на Землю с МКС 26 июля.

В экипаж входят космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс.

Экипаж активно готовится к воздействию земной гравитации с помощью специальных тренировок в профилактическом вакуумном костюме "Чибис-М".

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Члены экипажа корабля "Союз МС-28" вернутся на Землю с МКС в воскресенье, сообщила госкорпорация "Роскосмос".

"26 июля космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков , Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс вернутся домой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж активно готовится к воздействию земной гравитации, особое внимание уделяется адаптации сердечно‑сосудистой системы.

"На заключительном этапе полета космонавты выполняют специальные тренировки в профилактическом вакуумном костюме "Чибис‑М". Он создает отрицательное относительное давление на нижнюю половину тела — это обеспечивает отток крови, аналогичный тому, что возникает под действием земного притяжения", - добавили в "Роскосмосе".

Регулярное использование костюма перед посадкой "учит" организм заново распределять кровь в вертикальном положении, кардинально снижая риск головокружений и обмороков после приземления.