Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс 26 июля вернутся на Землю с МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Члены экипажа корабля "Союз МС-28" вернутся на Землю с МКС 26 июля.
- В экипаж входят космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс.
- Экипаж активно готовится к воздействию земной гравитации с помощью специальных тренировок в профилактическом вакуумном костюме "Чибис-М".
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Члены экипажа корабля "Союз МС-28" вернутся на Землю с МКС в воскресенье, сообщила госкорпорация "Роскосмос".
"26 июля космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс вернутся домой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж активно готовится к воздействию земной гравитации, особое внимание уделяется адаптации сердечно‑сосудистой системы.
"На заключительном этапе полета космонавты выполняют специальные тренировки в профилактическом вакуумном костюме "Чибис‑М". Он создает отрицательное относительное давление на нижнюю половину тела — это обеспечивает отток крови, аналогичный тому, что возникает под действием земного притяжения", - добавили в "Роскосмосе".
Регулярное использование костюма перед посадкой "учит" организм заново распределять кровь в вертикальном положении, кардинально снижая риск головокружений и обмороков после приземления.
Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс находятся на МКС с 27 ноября.