СМИ: дети не смогут открыть электронный кошелек без согласия родителей

Краткий пересказ от РИА ИИ Центробанк предлагает в рамках пакета «Антифрод 3.0» разрешить несовершеннолетним регистрировать электронные средства платежа только с согласия родителей.

Мера направлена на снижение вовлечения несовершеннолетних в схемы дропперства.

Эксперты считают, что инициатива позволит усилить защиту подростков от мошенников, но предупреждают о необходимости четко определить перечень сервисов, подпадающих под новые правила.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Центробанк предлагает в рамках пакета "Антифрод 3.0" разрешить несовершеннолетним регистрировать электронные средства платежа только с согласия родителей, пишет газета " Центробанк предлагает в рамках пакета "Антифрод 3.0" разрешить несовершеннолетним регистрировать электронные средства платежа только с согласия родителей, пишет газета " Известия ".

"Центробанк предлагает перекрыть еще один канал, через который мошенники вовлекают подростков в финансовые схемы... В рамках пакета "Антифрод 3.0" несовершеннолетним могут запретить регистрировать электронные средства платежа (ЭСП) без согласия родителей", - говорится в материале.

Отмечается, что предлагается распространить на электронные кошельки действующие правила, которые уже применяются при открытии банковских счетов и выпуске карт для подростков. Сейчас электронные кошельки можно зарегистрировать самостоятельно, поскольку для них не требуется открытие банковского счета.

По данным ЦБ , с которыми ознакомились "Известия", мера направлена на снижение вовлечения несовершеннолетних в схемы дропперства, когда мошенники используют подростков для приема и перевода похищенных денег. Кроме того, регулятор подчеркнул, что окончательное решение по инициативе пока не принято.

Предполагается, что новые требования могут распространиться на небанковские электронные кошельки, предоплаченные карты, а также встроенные платежные функции маркетплейсов, игровых сервисов, мессенджеров и других цифровых платформ.

"В Минцифры отметили, что сейчас третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством согласовывается с заинтересованными ведомствами и ЦБ", - добавила газета.

Кроме того, эксперты считают, что инициатива позволит усилить защиту подростков от мошенников, однако они предупреждают о необходимости четко определить перечень сервисов, подпадающих под новые правила, чтобы ограничения не затронули обычные цифровые инструменты, например транспортные карты и платежные функции повседневных сервисов.

Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня прошлого года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков.