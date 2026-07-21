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СМИ: дети не смогут открыть электронный кошелек без согласия родителей - РИА Новости, 21.07.2026
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00:11 21.07.2026
СМИ: дети не смогут открыть электронный кошелек без согласия родителей

"Известия": дети не смогут открыть электронный кошелек без согласия родителей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольница со смартфоном
Школьница со смартфоном - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центробанк предлагает в рамках пакета «Антифрод 3.0» разрешить несовершеннолетним регистрировать электронные средства платежа только с согласия родителей.
  • Мера направлена на снижение вовлечения несовершеннолетних в схемы дропперства.
  • Эксперты считают, что инициатива позволит усилить защиту подростков от мошенников, но предупреждают о необходимости четко определить перечень сервисов, подпадающих под новые правила.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Центробанк предлагает в рамках пакета "Антифрод 3.0" разрешить несовершеннолетним регистрировать электронные средства платежа только с согласия родителей, пишет газета "Известия".
"Центробанк предлагает перекрыть еще один канал, через который мошенники вовлекают подростков в финансовые схемы... В рамках пакета "Антифрод 3.0" несовершеннолетним могут запретить регистрировать электронные средства платежа (ЭСП) без согласия родителей", - говорится в материале.
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Отмечается, что предлагается распространить на электронные кошельки действующие правила, которые уже применяются при открытии банковских счетов и выпуске карт для подростков. Сейчас электронные кошельки можно зарегистрировать самостоятельно, поскольку для них не требуется открытие банковского счета.
По данным ЦБ, с которыми ознакомились "Известия", мера направлена на снижение вовлечения несовершеннолетних в схемы дропперства, когда мошенники используют подростков для приема и перевода похищенных денег. Кроме того, регулятор подчеркнул, что окончательное решение по инициативе пока не принято.
Предполагается, что новые требования могут распространиться на небанковские электронные кошельки, предоплаченные карты, а также встроенные платежные функции маркетплейсов, игровых сервисов, мессенджеров и других цифровых платформ.
"В Минцифры отметили, что сейчас третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством согласовывается с заинтересованными ведомствами и ЦБ", - добавила газета.
Кроме того, эксперты считают, что инициатива позволит усилить защиту подростков от мошенников, однако они предупреждают о необходимости четко определить перечень сервисов, подпадающих под новые правила, чтобы ограничения не затронули обычные цифровые инструменты, например транспортные карты и платежные функции повседневных сервисов.
Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня прошлого года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков.
Кроме того, в конце июня текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Он включает около 30 мер, в том числе тревожную кнопку на "Госуслугах", самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт.
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