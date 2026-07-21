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Королев: новая техника поможет тверским спасателям эффективнее работать - РИА Новости, 21.07.2026
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
20:02 21.07.2026
Королев: новая техника поможет тверским спасателям эффективнее работать

Королев: новая спецтехника поможет тверским спасателям эффективнее решать задачи

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новая техника позволит тверским спасателям более эффективно и оперативно решать задачи, поставленные президентом России по защите населения, заявил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.
Во вторник глава региона вместе с руководителем МЧС России Александром Куренковым передал новую технику подразделениям спасателей в округах и наградили сотрудников регионального управления МЧС России.
Муниципалитетам направлено 15 единиц техники от федерального министерства, еще четыре – от правительства региона. Это пожарные машины, УАЗы и "Нивы", штабной автомобиль. Ранее в Осташкове подразделениям ГИМС были переданы катера и аэролодка.
«
"Наши спасатели и пожарные ежедневно подтверждают высочайший уровень профессионализма. В самых сложных, порой экстремальных условиях, проявляют мужество, самоотверженность, оперативность и слаженность. В том числе при ликвидации последствий отражения атак вражеских беспилотников. Уже не раз лично убедился в этом. Хочу сказать спасибо всем сотрудникам главного управления МЧС России по Тверской области за безупречную службу. Люди знают, что вы придете к ним на помощь, поможете, спасете", – обратился к участникам мероприятия Королев, его слова приводит пресс-служба регправительства.
 
Тверская областьРоссияОсташковВиталий КоролевАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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