Королев: открытие зданий ГИМС позволит повысить оперативность реагирования

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Открытие обновленных отделений ГИМС в Осташкове и Весьегонске Тверской области, а также оснащение инспекций спецтехникой, способной работать в любое время года, позволит существенно повысить оперативность реагирования на происшествия, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

Как отметили в пресс-службе правительства Тверской области, в регионе обновляется инфраструктура для обеспечения безопасности жителей, в том числе на воде. В регионе введены новые здания и поставлена техника для отделений Центра ГИМС. Во вторник объекты – на месте в Осташкове и по видеосвязи в Весьегонске – открыли министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

"Открытие зданий, а также оснащение инспекций спецтехникой, способной работать в любое время года, позволит существенно повысить оперативность реагирования на происшествия. А главное – обеспечить безопасность людей на воде. Чтобы и наши жители, и гости были уверены, что в критической ситуации помощь придет вовремя", – сказал Королев, его слова приводит пресс-служба правительства Тверской области.

Куренков и Королев поблагодарили сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам, спасателей и пожарных за ежедневную высокопрофессиональную работу. Глава МЧС России и руководитель региона ознакомились с работой Осташковского подразделения.

Специалисты Осташковского и Весьегонского отделений Центра ГИМС ведут надзорную деятельность в 19 муниципалитетах, где проживают более 200 тысяч человек. На закрепленных территориях расположено свыше 400 водных объектов. Под охраной Осташковского инспекторского отделения находится более 500 километров береговой линии озера Селигер, а на территории муниципального округа расположено свыше 150 озер, более 82 рек и 2 водохранилища. Весьегонский инспекторский участок, в свою очередь, контролирует акваторию Рыбинского водохранилища — одного из крупнейших искусственных водоемов Европы, а также 206 рек, 13 озер и водохранилище.

Новая инфраструктура повысит оперативность работы инспекторов, включая предоставление услуг жителям и гостям Тверской области. Например, в комплексах обустроены кабинеты для приема граждан с целью оказания госуслуг по регистрации маломерных судов. Также созданы эллинг-гаражи для маломерных судов с мастерскими.

Сегодня подразделениям ГИМС переданы аэролодка "Север 650К", способная работать в сложных условиях как зимой, так и летом, а также скоростной катер РПК-640. Суда оснащены современными навигационными системами, радиостанциями и громкоговорящими устройствами. Весьегонское подразделение пополнилось автомобилем УАЗ Пикап и патрульным катером ПК-500.