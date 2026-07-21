Конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Ижевске

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта сегодня стартовала в Ижевске: программа конференции объединит стратегические дискуссии, разбор практических кейсов и обсуждение актуальных мер поддержки экспорта, уведомляет Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"21 июля в Ижевске стартовала Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта. В течение трех дней Удмуртская Республика будет выступать площадкой для встречи руководителей и специалистов ЦПЭ со всей страны, представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития и экспертного сообщества. Программа конференции объединит стратегические дискуссии, разбор практических кейсов и обсуждение актуальных мер поддержки экспорта", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.

Эксперты не только проанализируют сложные ситуации, с которыми сталкиваются российские компании на внешних рынках, но и представят конкретные механизмы их преодоления.

В первый день конференции состоялась стратегическая сессия, посвященная аналитике экспорта в страны со сложной рыночной конъюнктурой: Вьетнам, Афганистан, Оман, Индонезия, ЮАР, Малайзия, Бразилия, Аргентина и Индия. Эксперты обсудили ключевые вызовы, с которыми сталкивается бизнес при выходе на эти рынки. Участники отметили, что, несмотря на существующие сложности, эти направления обладают значительным потенциалом для российского несырьевого экспорта.

"Переориентация российского экспорта на новые рынки – это логичный и правильный шаг в текущих геополитических условиях. Мы видим, как бизнес активно интересуется странами Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, и задача РЭЦ как методолога – дать предпринимателям надежную опору для работы на этих направлениях. Поэтому совместно с ЦПЭ мы оказываем предпринимателям системную помощь в работе на этих направлениях и нацелены усиливать эту поддержку – от аналитики до практических инструментов преодоления барьеров", – отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра Наталья Минаева.

Так, в ходе сессии были представлены аналитические данные Федерального центра "Агроэкспорт" об экспорте продукции АПК по итогам 2025 года. Например, объем поставок за прошлый год составил 41,5 млрд долларов и охватил порядка 160 стран. Приоритетными отраслями были названы зерновые и зернобобовые культуры, масложировая продукция, а также рыба и морепродукты.

Организаторы конференции – Правительство Удмуртской Республики и ЦПЭ Удмуртской Республики при методологической поддержке РЭЦ.