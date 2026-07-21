Рейтинг@Mail.ru
Конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Ижевске - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 21.07.2026
Конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Ижевске

Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Ижевске

© Фото : Пресс-служба РЭЦНаталья Минаева, директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)
Наталья Минаева, директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Наталья Минаева, директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта сегодня стартовала в Ижевске: программа конференции объединит стратегические дискуссии, разбор практических кейсов и обсуждение актуальных мер поддержки экспорта, уведомляет Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).
"21 июля в Ижевске стартовала Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта. В течение трех дней Удмуртская Республика будет выступать площадкой для встречи руководителей и специалистов ЦПЭ со всей страны, представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития и экспертного сообщества. Программа конференции объединит стратегические дискуссии, разбор практических кейсов и обсуждение актуальных мер поддержки экспорта", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.
Эксперты не только проанализируют сложные ситуации, с которыми сталкиваются российские компании на внешних рынках, но и представят конкретные механизмы их преодоления.
В первый день конференции состоялась стратегическая сессия, посвященная аналитике экспорта в страны со сложной рыночной конъюнктурой: Вьетнам, Афганистан, Оман, Индонезия, ЮАР, Малайзия, Бразилия, Аргентина и Индия. Эксперты обсудили ключевые вызовы, с которыми сталкивается бизнес при выходе на эти рынки. Участники отметили, что, несмотря на существующие сложности, эти направления обладают значительным потенциалом для российского несырьевого экспорта.
"Переориентация российского экспорта на новые рынки – это логичный и правильный шаг в текущих геополитических условиях. Мы видим, как бизнес активно интересуется странами Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, и задача РЭЦ как методолога – дать предпринимателям надежную опору для работы на этих направлениях. Поэтому совместно с ЦПЭ мы оказываем предпринимателям системную помощь в работе на этих направлениях и нацелены усиливать эту поддержку – от аналитики до практических инструментов преодоления барьеров", – отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра Наталья Минаева.
Так, в ходе сессии были представлены аналитические данные Федерального центра "Агроэкспорт" об экспорте продукции АПК по итогам 2025 года. Например, объем поставок за прошлый год составил 41,5 млрд долларов и охватил порядка 160 стран. Приоритетными отраслями были названы зерновые и зернобобовые культуры, масложировая продукция, а также рыба и морепродукты.
Организаторы конференции – Правительство Удмуртской Республики и ЦПЭ Удмуртской Республики при методологической поддержке РЭЦ.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и Школа экспорта РЭЦ.
 
ИжевскЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала