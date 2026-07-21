Гастроэнтеролог предупредила об опасности частого употребления кофе

По словам врача, увеличение выработки кислоты может стать причиной боли, жжения и тошноты. При этом если после употребления кофе дискомфорт не возникает, отказываться от напитка не обязательно, добавила Головчанская. При появлении неприятных ощущений она посоветовала попробовать кофе без кофеина или уменьшить дозу до комфортной.