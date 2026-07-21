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Гастроэнтеролог предупредила об опасности частого употребления кофе - РИА Новости, 21.07.2026
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15:59 21.07.2026
Гастроэнтеролог предупредила об опасности частого употребления кофе

Врач Головчанская: частое употребление кофе усиливает воздействие на желудок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКофе с сахаром
Кофе с сахаром - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Кофе с сахаром. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Частое употребление кофе может увеличивать выработку соляной кислоты, что усиливает агрессивное воздействие на желудок.
  • При появлении боли, жжения и тошноты после употребления кофе стоит попробовать напиток без кофеина или уменьшить его количество до комфортного уровня.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Выработка соляной кислоты увеличивается при частом употреблении кофе, что усиливает агрессивное воздействие на желудок, предупредила гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская.
"При большом употреблении кофе может увеличиваться выработка соляной кислоты. В этом случае усиливается агрессивное воздействие на желудок", - сказала Головчанская "Ленте.ру".
По словам врача, увеличение выработки кислоты может стать причиной боли, жжения и тошноты. При этом если после употребления кофе дискомфорт не возникает, отказываться от напитка не обязательно, добавила Головчанская. При появлении неприятных ощущений она посоветовала попробовать кофе без кофеина или уменьшить дозу до комфортной.
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