Ученые рассказали о неожиданных последствиях обильного потребления кофе

"На основании нового исследования Американской ассоциации изучения сердца врачи теперь считают, что кофе может быть ключом к здоровью этого органа", — говорится в материале.

Отмечается, что положительный эффект относится только к фильтрованному через бумагу и быстрорастворимому кофе. Кроме того, другие кофеиносодержащие продукты все равно не следует употреблять сверх меры.