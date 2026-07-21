Ученые рассказали о неожиданных последствиях обильного потребления кофе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Употребление пяти чашек кофе не вредит здоровью человека, пишет Daily Express.
- Фильтрованный через бумагу и быстрорастворимый кофе могут снизить риск развития диабета и сердечных заболеваний, однако другие кофеиносодержащие продукты не следует употреблять чрезмерно.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Употребление пяти чашек кофе не вредит здоровью человека, пишет Daily Express.
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"На основании нового исследования Американской ассоциации изучения сердца врачи теперь считают, что кофе может быть ключом к здоровью этого органа", — говорится в материале.
Ученые обнаружили, что потребление напитка может снизить риск развития диабета и сердечных заболеваний.
Отмечается, что положительный эффект относится только к фильтрованному через бумагу и быстрорастворимому кофе. Кроме того, другие кофеиносодержащие продукты все равно не следует употреблять сверх меры.