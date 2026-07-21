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Ученые рассказали о неожиданных последствиях обильного потребления кофе - РИА Новости, 21.07.2026
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10:54 21.07.2026 (обновлено: 14:54 21.07.2026)
Ученые рассказали о неожиданных последствиях обильного потребления кофе

Express: употребление пяти чашек кофе безопасно для здоровья

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Употребление пяти чашек кофе не вредит здоровью человека, пишет Daily Express.
  • Фильтрованный через бумагу и быстрорастворимый кофе могут снизить риск развития диабета и сердечных заболеваний, однако другие кофеиносодержащие продукты не следует употреблять чрезмерно.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Употребление пяти чашек кофе не вредит здоровью человека, пишет Daily Express.
«
"На основании нового исследования Американской ассоциации изучения сердца врачи теперь считают, что кофе может быть ключом к здоровью этого органа", — говорится в материале.
Ученые обнаружили, что потребление напитка может снизить риск развития диабета и сердечных заболеваний.
Отмечается, что положительный эффект относится только к фильтрованному через бумагу и быстрорастворимому кофе. Кроме того, другие кофеиносодержащие продукты все равно не следует употреблять сверх меры.
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