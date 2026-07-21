Австралия признала беспрецедентный рост военного потенциала Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ Китай демонстрирует беспрецедентные темпы укрепления своего военного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

По мнению Вонг, другие государства хотели бы получить от Пекина дополнительные разъяснения относительно его намерений.

Австралийский министр отметила, что в регионе участились действия, которые Канберра считает дестабилизирующими.

ДЖАКАРТА, 21 июл - РИА Новости. Китай демонстрирует беспрецедентные темпы укрепления своего военного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе, следует из заявления министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

"Мы наблюдаем крупнейшее со времен Второй мировой войны наращивание военного потенциала в нашем регионе", - заявила Вонг в интервью Блумберг ТВ на полях встречи министров иностранных дел стран АСЕАН в Маниле

При этом министр признала, что Китай имеет право укреплять собственную обороноспособность, однако, по ее мнению, другие государства хотели бы получить от Пекина дополнительные разъяснения относительно его намерений.

"Китай может говорить, что имеет право на это. Но в условиях самого быстрого военного наращивания, которое мы когда-либо видели, другие страны хотят получить заверения относительно намерений и большей прозрачности", - сказала Вонг.

Австралийский министр также выразила мнение, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе участились действия, которые Канберра считает дестабилизирующими. В частности, она упомянула недавнее ракетное испытание Китая, не приведя при этом доказательств того, что укрепление оборонного потенциала КНР непосредственно угрожает другим государствам.