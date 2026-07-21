Рейтинг@Mail.ru
Австралия признала беспрецедентный рост военного потенциала Китая - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 21.07.2026
Австралия признала беспрецедентный рост военного потенциала Китая

Глава МИД Австралии Вонг: Китай показывает рост военного потенциала

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКитайские военные
Китайские военные - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Китайские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай демонстрирует беспрецедентные темпы укрепления своего военного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
  • По мнению Вонг, другие государства хотели бы получить от Пекина дополнительные разъяснения относительно его намерений.
  • Австралийский министр отметила, что в регионе участились действия, которые Канберра считает дестабилизирующими.
ДЖАКАРТА, 21 июл - РИА Новости. Китай демонстрирует беспрецедентные темпы укрепления своего военного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе, следует из заявления министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
"Мы наблюдаем крупнейшее со времен Второй мировой войны наращивание военного потенциала в нашем регионе", - заявила Вонг в интервью Блумберг ТВ на полях встречи министров иностранных дел стран АСЕАН в Маниле.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Россия и Китай намерены сотрудничать в сфере военного применения ИИ
20 мая, 12:46
При этом министр признала, что Китай имеет право укреплять собственную обороноспособность, однако, по ее мнению, другие государства хотели бы получить от Пекина дополнительные разъяснения относительно его намерений.
"Китай может говорить, что имеет право на это. Но в условиях самого быстрого военного наращивания, которое мы когда-либо видели, другие страны хотят получить заверения относительно намерений и большей прозрачности", - сказала Вонг.
Австралийский министр также выразила мнение, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе участились действия, которые Канберра считает дестабилизирующими. В частности, она упомянула недавнее ракетное испытание Китая, не приведя при этом доказательств того, что укрепление оборонного потенциала КНР непосредственно угрожает другим государствам.
С 21 по 25 июля в Маниле проходят 58-я встреча министров иностранных дел АСЕАН и серия встреч с партнерами по диалогу, включая Россию, Китай, США, Японию, Индию, Южную Корею и другие страны. Мероприятия проходят в рамках председательства Филиппин в АСЕАН в 2026 году. Кульминацией председательства станет саммит АСЕАН в ноябре, на котором лидеры государств должны утвердить решения, подготовленные министрами иностранных дел.
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Китай начал строительство военной базы в Южно-Китайском море, пишут СМИ
2 апреля, 11:18
 
В миреКитайМанилаАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала