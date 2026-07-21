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Китай потребовал от Филиппин прекратить провокации в Южно-Китайском море - РИА Новости, 21.07.2026
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08:29 21.07.2026
Китай потребовал от Филиппин прекратить провокации в Южно-Китайском море

Китай призвал Филиппины прекратить провокации в Южно-Китайском море

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай выразил Филиппинам протест и потребовал прекратить провокации в Южно-Китайском море после инцидента со столкновением лодок и дракой.
  • Управление береговой охраны КНР обвинило Филиппины в преднамеренной провокации и искажении фактов.
  • Китай заявил о готовности принять меры для защиты своего территориального суверенитета и морских прав.
ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Китай во вторник выразил Филиппинам протест и потребовал прекратить провокации в Южно-Китайском море после инцидента со столкновением лодок и дракой с использованием весел и палок, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Китая.
В понедельник вооруженные силы Филиппин обвинили Китай в агрессии в Южно-Китайском море, заявив о нанесении членами экипажа береговой охраны КНР телесных повреждений военнослужащему ВМС Филиппин деревянной дубинкой.
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Управление береговой охраны КНР в ответ обвинило Филиппины в преднамеренной провокации и искажении фактов, заявив, что филлипинская лодка намеренно врезалась в патрульный катер Китая, а находившиеся в лодке военнослужащие напали на сотрудников китайской береговой охраны, используя весла и длинные палки.
Инцидент произошел в преддверии поездки главы МИД КНР Ван И в Манилу для участия в мероприятиях по линии АСЕАН.
В заявлении указано, что 21 июля руководитель департамента пограничных и морских дел МИД КНР срочно вызвал посла Филиппин в Китае, "чтобы сделать строгое представление в связи с преднамеренной провокацией филиппинской стороны и нападением на сотрудников китайской береговой охраны у рифа Жэньай (Вторая отмель Томаса – ред.)".
"Риф Жэньай является частью китайских островов Наньша (острова Спратли - ред.) и китайской территорией. Действия береговой охраны КНР в водах вблизи рифа Жэньай являются разумными и законными", - отмечается в заявлении.
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Указано, что Филиппины сначала спровоцировали конфликт, а затем стали перекладывать вину, искажая факты и злонамеренно раздувая шумиху.
"Китай выражает острое недовольство и строгий протест. КНР требует, чтобы Филиппины немедленно прекратили свои провокации и раздувание проблемы", - подчеркнули в ведомстве.
Добавляется, что Китай примет меры для решительной защиты своего территориального суверенитета и морских прав.
Отношения Китая и Филиппин довольно напряженные, КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
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