Краткий пересказ от РИА ИИ Китай выразил Филиппинам протест и потребовал прекратить провокации в Южно-Китайском море после инцидента со столкновением лодок и дракой.

Управление береговой охраны КНР обвинило Филиппины в преднамеренной провокации и искажении фактов.

Китай заявил о готовности принять меры для защиты своего территориального суверенитета и морских прав.

ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Китай во вторник выразил Филиппинам протест и потребовал прекратить провокации в Южно-Китайском море после инцидента со столкновением лодок и дракой с использованием весел и палок, говорится в заявлении на Китай во вторник выразил Филиппинам протест и потребовал прекратить провокации в Южно-Китайском море после инцидента со столкновением лодок и дракой с использованием весел и палок, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

В понедельник вооруженные силы Филиппин обвинили Китай в агрессии в Южно-Китайском море, заявив о нанесении членами экипажа береговой охраны КНР телесных повреждений военнослужащему ВМС Филиппин деревянной дубинкой.

Управление береговой охраны КНР в ответ обвинило Филиппины в преднамеренной провокации и искажении фактов, заявив, что филлипинская лодка намеренно врезалась в патрульный катер Китая, а находившиеся в лодке военнослужащие напали на сотрудников китайской береговой охраны, используя весла и длинные палки.

Инцидент произошел в преддверии поездки главы МИД КНР Ван И в Манилу для участия в мероприятиях по линии АСЕАН.

В заявлении указано, что 21 июля руководитель департамента пограничных и морских дел МИД КНР срочно вызвал посла Филиппин в Китае, "чтобы сделать строгое представление в связи с преднамеренной провокацией филиппинской стороны и нападением на сотрудников китайской береговой охраны у рифа Жэньай (Вторая отмель Томаса – ред.)".

"Риф Жэньай является частью китайских островов Наньша (острова Спратли - ред.) и китайской территорией. Действия береговой охраны КНР в водах вблизи рифа Жэньай являются разумными и законными", - отмечается в заявлении.

Указано, что Филиппины сначала спровоцировали конфликт, а затем стали перекладывать вину, искажая факты и злонамеренно раздувая шумиху.

"Китай выражает острое недовольство и строгий протест. КНР требует, чтобы Филиппины немедленно прекратили свои провокации и раздувание проблемы", - подчеркнули в ведомстве.

Добавляется, что Китай примет меры для решительной защиты своего территориального суверенитета и морских прав.