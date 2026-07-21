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В Кирове завели дело на мужчину, избившего пенсионеров в подъезде - РИА Новости, 21.07.2026
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11:32 21.07.2026
В Кирове завели дело на мужчину, избившего пенсионеров в подъезде

В Кирове завели уголовное дело на избившего пенсионеров в подъезде мужчину

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кирове возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, избившего пенсионеров.
  • Нападавший — 39-летний кировчанин, предположительно работающий тренером по тхэквондо.
  • Мужчина избил супружескую пару пенсионеров в подъезде жилого дома на улице Преображенской по малозначительному поводу.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кирове на мужчину, избившего пенсионеров, сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.
Ранее в местных СМИ было опубликовано видео с камеры наблюдения, как крупный мужчина в подъезде жилого дома нападает на пару пожилых людей. Оттолкнув женщину в сторону, он избивает пенсионера, швыряет его на стоящие в тамбуре коляски и еще несколько раз ударяет его кулаками. Утверждается, что нападавший работает тренером по тхэквондо. По словам пенсионеров, мужчина набросился на них после замечания о пользовании краном с водой в подъезде.
"Предварительно установлено, что в июле в одном из жилых домов на улице Преображенской мужчина по малозначительному поводу устроил конфликт и избил супружескую пару пенсионеров. В отношении 39-летнего кировчанина возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Информацию о том, действительно ли нападавший является спортсменом и тренером по боевым искусствам, в пресс-службе регионального СУСК агентству подтвердить не смогли.
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