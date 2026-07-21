В Кирове завели дело на мужчину, избившего пенсионеров в подъезде

Ранее в местных СМИ было опубликовано видео с камеры наблюдения, как крупный мужчина в подъезде жилого дома нападает на пару пожилых людей. Оттолкнув женщину в сторону, он избивает пенсионера, швыряет его на стоящие в тамбуре коляски и еще несколько раз ударяет его кулаками. Утверждается, что нападавший работает тренером по тхэквондо. По словам пенсионеров, мужчина набросился на них после замечания о пользовании краном с водой в подъезде.