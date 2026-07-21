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В Киеве могут в несколько раз повысить тарифы на воду, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2026
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11:12 21.07.2026
В Киеве могут в несколько раз повысить тарифы на воду, пишут СМИ

В Киеве могут втрое повысить тарифы на воду

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тарифы на водоснабжение в Киеве могут повысить почти в три раза, пишет "Страна.ua".
  • Сейчас цена составляет 30,38 гривны за кубометр, а после возможного увеличения может достичь 88,9 гривны.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Тарифы на водоснабжение в Киеве могут повысить почти в три раза, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Киеве предлагают почти втрое повысить тарифы на воду. Сейчас совокупный тариф на водоснабжение и водоотведение составляет 30,38 гривен (0,6 доллара – ред.) за кубометр, а после возможного повышения может достичь 88,9 гривен (1,9 доллара – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, проект новых тарифов предложил "Киевводоканал".
Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко 11 июня заявлял, что тарифы на водоснабжение на Украине вырастут в 2,5-3 раза.
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