В Киеве могут в несколько раз повысить тарифы на воду, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тарифы на водоснабжение в Киеве могут повысить почти в три раза, пишет "Страна.ua".
- Сейчас цена составляет 30,38 гривны за кубометр, а после возможного увеличения может достичь 88,9 гривны.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Тарифы на водоснабжение в Киеве могут повысить почти в три раза, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Киеве предлагают почти втрое повысить тарифы на воду. Сейчас совокупный тариф на водоснабжение и водоотведение составляет 30,38 гривен (0,6 доллара – ред.) за кубометр, а после возможного повышения может достичь 88,9 гривен (1,9 доллара – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, проект новых тарифов предложил "Киевводоканал".
Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко 11 июня заявлял, что тарифы на водоснабжение на Украине вырастут в 2,5-3 раза.