Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хлорированная вода в бассейне может вызывать раздражение глаз и стать источником инфекций, рассказала лазерный хирург, главный врач московской офтальмологической клиники 3Z Оксана Кузнецова.
- Врач рекомендовала не плавать в контактных линзах, не тереть глаза при раздражении, а промывать их чистой водой.
- При сохранении дискомфорта, появлении боли, снижении четкости зрения или при симптомах после купания в линзах необходимо обратиться к офтальмологу.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Хлорированная вода в бассейне может вызывать раздражение глаз и стать источником инфекций, рассказала лазерный хирург, главный врач московской офтальмологической клиники 3Z Оксана Кузнецова.
"Плавание в бассейне тоже не всегда безопасно для глаз. Даже при соблюдении всех санитарных норм хлорированная вода может вызывать раздражение, а в случае загрязнения она становится источником распространения инфекций", - сказала Кузнецова "Газете.Ru".
По словам врача, главная ошибка - считать, что прозрачная вода безопасна для глаз: опасность представляет не только хлорка, но и продукты ее реакции с загрязнениями, которые образуют хлорамины, которые раздражают кожу, глаза и дыхательные пути.
Врач порекомендовала не плавать в контактных линзах, не тереть глаза при раздражении, а промывать их чистой водой. Детям и людям с чувствительными глазами стоит использовать плавательные очки, добавила Кузнецова.
Если дискомфорт не проходит, появляется боль, снижение четкости зрения или симптомы возникли после купания в линзах, необходимо обратиться к офтальмологу, не дожидаясь возвращения из отпуска, заключила специалист.
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28 октября 2025, 06:55