Девушка плавает в бассейне одного из отелей Антальи

Почему вода в бассейне вредна для глаз, объяснила офтальмолог

Краткий пересказ от РИА ИИ Хлорированная вода в бассейне может вызывать раздражение глаз и стать источником инфекций, рассказала лазерный хирург, главный врач московской офтальмологической клиники 3Z Оксана Кузнецова.

Врач рекомендовала не плавать в контактных линзах, не тереть глаза при раздражении, а промывать их чистой водой.

При сохранении дискомфорта, появлении боли, снижении четкости зрения или при симптомах после купания в линзах необходимо обратиться к офтальмологу.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Хлорированная вода в бассейне может вызывать раздражение глаз и стать источником инфекций, рассказала лазерный хирург, главный врач московской офтальмологической клиники 3Z Оксана Кузнецова.

"Плавание в бассейне тоже не всегда безопасно для глаз. Даже при соблюдении всех санитарных норм хлорированная вода может вызывать раздражение, а в случае загрязнения она становится источником распространения инфекций", - сказала Кузнецова "Газете.Ru"

По словам врача, главная ошибка - считать, что прозрачная вода безопасна для глаз: опасность представляет не только хлорка, но и продукты ее реакции с загрязнениями, которые образуют хлорамины, которые раздражают кожу, глаза и дыхательные пути.

Врач порекомендовала не плавать в контактных линзах, не тереть глаза при раздражении, а промывать их чистой водой. Детям и людям с чувствительными глазами стоит использовать плавательные очки, добавила Кузнецова.