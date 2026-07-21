Рейтинг@Mail.ru
Почему вода в бассейне вредна для глаз, объяснила офтальмолог - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 21.07.2026
Почему вода в бассейне вредна для глаз, объяснила офтальмолог

Кузнецова: опасна не только хлорка, но и продукты ее реакции с загрязнениями

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДевушка плавает в бассейне одного из отелей Антальи
Девушка плавает в бассейне одного из отелей Антальи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хлорированная вода в бассейне может вызывать раздражение глаз и стать источником инфекций, рассказала лазерный хирург, главный врач московской офтальмологической клиники 3Z Оксана Кузнецова.
  • Врач рекомендовала не плавать в контактных линзах, не тереть глаза при раздражении, а промывать их чистой водой.
  • При сохранении дискомфорта, появлении боли, снижении четкости зрения или при симптомах после купания в линзах необходимо обратиться к офтальмологу.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Хлорированная вода в бассейне может вызывать раздражение глаз и стать источником инфекций, рассказала лазерный хирург, главный врач московской офтальмологической клиники 3Z Оксана Кузнецова.
"Плавание в бассейне тоже не всегда безопасно для глаз. Даже при соблюдении всех санитарных норм хлорированная вода может вызывать раздражение, а в случае загрязнения она становится источником распространения инфекций", - сказала Кузнецова "Газете.Ru".
Бассейн - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах посещения бассейна
13 июня, 01:39
По словам врача, главная ошибка - считать, что прозрачная вода безопасна для глаз: опасность представляет не только хлорка, но и продукты ее реакции с загрязнениями, которые образуют хлорамины, которые раздражают кожу, глаза и дыхательные пути.
Врач порекомендовала не плавать в контактных линзах, не тереть глаза при раздражении, а промывать их чистой водой. Детям и людям с чувствительными глазами стоит использовать плавательные очки, добавила Кузнецова.
Если дискомфорт не проходит, появляется боль, снижение четкости зрения или симптомы возникли после купания в линзах, необходимо обратиться к офтальмологу, не дожидаясь возвращения из отпуска, заключила специалист.
Женщина на приеме у офтальмолога - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Врач рассказала, как правильно подобрать контактные линзы
28 октября 2025, 06:55
 
Здоровье - ОбществоОбществоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала