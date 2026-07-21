В Херсонской области из-за атаки ВСУ погибла женщина

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Одна мирная жительница Херсонской области погибла, семь человек ранены от атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В частности, по его словам, в Великих Копанях удар БПЛА унес жизнь женщины 1986 года рождения.