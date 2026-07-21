В Херсонской области из-за атаки ВСУ погибла женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Одна мирная жительница Херсонской области погибла, семь человек ранены от атак ВСУ за минувшие сутки.
- Удар БПЛА в Великих Копанях унес жизнь женщины 1986 года рождения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Одна мирная жительница Херсонской области погибла, семь человек ранены от атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"С 20 по 21 июля из-за вражеских атак погибла одна мирная жительница Херсонской области, семь человек получили ранения", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, в Великих Копанях удар БПЛА унес жизнь женщины 1986 года рождения.
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