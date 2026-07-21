ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Администрация бывшего президента США Джо Байдена передавала Украине боеприпасы из американских запасов, которые Соединенные Штаты оказались не способны вовремя восполнить, заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время слушаний в сенате США.

Он также заявил, что финансирование министерства обороны США не было приоритетом администрации Байдена.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.