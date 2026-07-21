Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация Джо Байдена передавала Украине боеприпасы из американских запасов.
- Восполнить запасы своевременно не удалось из-за медленного бюрократического процесса.
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Администрация бывшего президента США Джо Байдена передавала Украине боеприпасы из американских запасов, которые Соединенные Штаты оказались не способны вовремя восполнить, заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время слушаний в сенате США.
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"Пять пакетов дополнительного финансирования, прошедших через этот комитет, предусматривали передачу Украине боеприпасов из американских запасов с последующим восполнением в соотношении один к одному. Однако пополнять запасы пытались через тот же медленный бюрократический процесс, поэтому своевременно заменить переданные боеприпасы не удалось. Тем временем угрозы по всему миру игнорировались", - сказал Хегсет, выступая перед сенатским комитетом по ассигнованиям.
Он также заявил, что финансирование министерства обороны США не было приоритетом администрации Байдена.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.