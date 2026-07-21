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Произошедшее в Харькове изумило журналиста - РИА Новости, 21.07.2026
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12:35 21.07.2026 (обновлено: 16:14 21.07.2026)
Произошедшее в Харькове изумило журналиста

Боуз: украинцы уже берутся за тесаки, чтобы не быть мобилизованными

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на кадры из Харькова, где мужчина с тесаком защищался от сотрудников военкомата.
  • Чей Боуз назвал мобилизацию в Украине жестокой и отметил, что люди пытаются избежать попадания на фронт всеми возможными способами.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на кадры из Харькова, на которых мужчина с тесаком в руках защищался от сотрудников военкомата.
"Мобилизация в Украине настолько жестока, что мужчины уже хватаются за тесаки — лишь бы не попасть в мясорубку", — написал он в соцсети X.
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Сообщается, инцидент произошел в Харькове около станции метро "Левада", которая раньше носила название "Проспект Гагарина". Чем закончился инцидент, неизвестно.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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В миреХарьковУкраинаЧей БоузВооруженные силы Украины
 
 
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