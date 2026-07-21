Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на кадры из Харькова, где мужчина с тесаком защищался от сотрудников военкомата.
- Чей Боуз назвал мобилизацию в Украине жестокой и отметил, что люди пытаются избежать попадания на фронт всеми возможными способами.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на кадры из Харькова, на которых мужчина с тесаком в руках защищался от сотрудников военкомата.
На опубликованном видео мужчина стоит на проезжей части и не подпускает к себе двух людей в камуфляже и полицейского. Рядом припаркован полицейский автомобиль.
Сообщается, инцидент произошел в Харькове около станции метро "Левада", которая раньше носила название "Проспект Гагарина". Чем закончился инцидент, неизвестно.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.