В Венесуэле умерли три человека с подтвержденным хантавирусом

МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Венесуэлы сообщило о смерти трех пациентов с подтвержденным диагнозом хантавирус в штате Ансоатеги и заявило, что случаев передачи инфекции от человека к человеку в стране не зафиксировано.

В ведомстве также сообщили, что в штате Баринас умерли двое медицинских работников, причины смерти которых пока устанавливаются. Минздрав подчеркнул, что оба происшествия не связаны между собой, а окончательные результаты расследования будут опубликованы позднее по официальным каналам.