В Венесуэле умерли три человека с подтвержденным хантавирусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В штате Ансоатеги зафиксированы смерти трех пациентов с подтвержденным диагнозом «хантавирус».
- Случаев передачи хантавируса от человека к человеку в Венесуэле не зафиксировано.
- В штате Баринас умерли двое медицинских работников, причины смерти которых устанавливаются.
МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Венесуэлы сообщило о смерти трех пациентов с подтвержденным диагнозом хантавирус в штате Ансоатеги и заявило, что случаев передачи инфекции от человека к человеку в стране не зафиксировано.
"Сообщаем о прискорбной смерти трех пациентов в штате Ансоатеги с подтвержденным диагнозом хантавирус. Вирус передается грызунами в сельскохозяйственных районах, главным образом при вдыхании частиц мочи, фекалий или слюны в закрытых помещениях. Научных доказательств передачи вируса от человека к человеку в нашей стране не существует", - говорится в сообщении в блоге министерства в соцсети Х.
В ведомстве также сообщили, что в штате Баринас умерли двое медицинских работников, причины смерти которых пока устанавливаются. Минздрав подчеркнул, что оба происшествия не связаны между собой, а окончательные результаты расследования будут опубликованы позднее по официальным каналам.
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