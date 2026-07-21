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Еще 16 аварийных домов расселят в Хабаровске до конца года, сообщил Демешин - РИА Новости, 21.07.2026
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04:07 21.07.2026
Еще 16 аварийных домов расселят в Хабаровске до конца года, сообщил Демешин

Демешин: еще 16 аварийных домов расселят в Хабаровске до конца года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Хабаровск
Вид на Хабаровск - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ХАБАРОВСК, 21 июл - РИА Новости. До конца года в Хабаровске расселят еще 16 аварийных домов, сообщает губернатор Дмитрий Демешин.
"Еще около 120 семей получат новое жилье в Хабаровске до конца года - на гостевом маршруте расселим 16 аварийных домов. Такое решение я принял по итогам субботнего объезда", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
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Губернатор уточнил, что до этого лишь один дом на расселяемой улице был включен в программу переселения. Остальные предполагалось расселять через механизм комплексного развития территорий - когда застройщик сам строит новое жилье и расселяет людей.
"Но практика показывает, что на это могут уйти годы. Поэтому включаем все оставшиеся аварийные дома на улице Карла Маркса в краевую программу переселения уже сейчас", - заявил Демешин.
Он отметил, что аварийные дома не просто снесут - на их месте появятся новостройки, школа на 1100 мест и детский сад на 210 мест.
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ЖильеХабаровскДмитрий ДемешинКарл Маркс
 
 
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