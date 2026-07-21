Еще 16 аварийных домов расселят в Хабаровске до конца года, сообщил Демешин

ХАБАРОВСК, 21 июл - РИА Новости. До конца года в Хабаровске расселят еще 16 аварийных домов, сообщает губернатор Дмитрий Демешин.

"Еще около 120 семей получат новое жилье в Хабаровске до конца года - на гостевом маршруте расселим 16 аварийных домов. Такое решение я принял по итогам субботнего объезда", - написал Демешин в своем Telegram-канале

Губернатор уточнил, что до этого лишь один дом на расселяемой улице был включен в программу переселения. Остальные предполагалось расселять через механизм комплексного развития территорий - когда застройщик сам строит новое жилье и расселяет людей.

"Но практика показывает, что на это могут уйти годы. Поэтому включаем все оставшиеся аварийные дома на улице Карла Маркса в краевую программу переселения уже сейчас", - заявил Демешин.