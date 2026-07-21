Рейтинг@Mail.ru
В Карелии формируются мобильные огневые группы для защиты от атак - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 21.07.2026
В Карелии формируются мобильные огневые группы для защиты от атак

Парфенчиков: в Карелии формируются мобильные огневые группы для защиты от атак

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРасчёт дрона-перехватчика "Ёлка"
Расчёт дрона-перехватчика Ёлка - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Расчёт дрона-перехватчика "Ёлка". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Карелии формируются мобильные огневые группы для защиты промышленных предприятий и стратегических объектов инфраструктуры от воздушных атак.
  • Вступить в ряды мобильных огневых групп могут мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, для поступления на службу необходимо обратиться в военкомат по месту жительства.
  • Участники мобильных огневых групп не направляются в зону СВО, их служба будет проходить исключительно в Карелии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Мобильные огневые группы формируются в Карелии для защиты промышленных предприятий и стратегических объектов инфраструктуры республики от воздушных атак, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
"Формируем в республике мобильные огневые группы (МОГ). Их главная задача — защита ключевых промышленных предприятий и стратегических объектов инфраструктуры республики от воздушных атак", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил бойцов мобильной огневой группы, защищающей областной центр от беспилотников - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Рязанский губернатор посетил бойцов мобильной огневой группы
14 июля, 12:33
Глава Карелии отметил, что это решение было проработано на заседании регионального штаба по противодействию угрозам БПЛА. "Наша цель – создать устойчивую и эффективную систему защиты", - пояснил он.
По словам Парфенчикова, вступить в ряды мобильных огневых групп могут мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. Для поступления на службу необходимо обратиться в военкомат по месту жительства.
"Необходимо будет заключить контракт с Минобороны. При этом можно продолжать работать на своем месте, что важно. Кроме того, у участников групп не только сохраняется средняя заработная плата – для них предусмотрены денежные выплаты", - сообщил глава Карелии.
Парфенчиков подчеркнул, что участники МОГ не направляются в зону СВО, их служба будет проходить исключительно в Карелии.
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Силы ПВО сбили семь крылатых ракет "Фламинго", 655 БПЛА ВСУ за сутки
Вчера, 12:45
 
Республика КарелияАртур ПарфенчиковБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала