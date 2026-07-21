В Карелии формируются мобильные огневые группы для защиты от атак

Краткий пересказ от РИА ИИ В Карелии формируются мобильные огневые группы для защиты промышленных предприятий и стратегических объектов инфраструктуры от воздушных атак.

Вступить в ряды мобильных огневых групп могут мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, для поступления на службу необходимо обратиться в военкомат по месту жительства.

Участники мобильных огневых групп не направляются в зону СВО, их служба будет проходить исключительно в Карелии.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Мобильные огневые группы формируются в Карелии для защиты промышленных предприятий и стратегических объектов инфраструктуры республики от воздушных атак, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Формируем в республике мобильные огневые группы (МОГ). Их главная задача — защита ключевых промышленных предприятий и стратегических объектов инфраструктуры республики от воздушных атак", - написал он в своем канале на платформе " Макс ".

Глава Карелии отметил, что это решение было проработано на заседании регионального штаба по противодействию угрозам БПЛА. "Наша цель – создать устойчивую и эффективную систему защиты", - пояснил он.

По словам Парфенчикова, вступить в ряды мобильных огневых групп могут мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. Для поступления на службу необходимо обратиться в военкомат по месту жительства.

"Необходимо будет заключить контракт с Минобороны. При этом можно продолжать работать на своем месте, что важно. Кроме того, у участников групп не только сохраняется средняя заработная плата – для них предусмотрены денежные выплаты", - сообщил глава Карелии.