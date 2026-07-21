Над Калужской областью уничтожили два беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Минобороны России уничтожили два БПЛА над территориями Козельского и Сухиничского муниципальных округов Калужской области.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны России уничтожили два БПЛА над территориями Козельского и Сухиничского муниципальных округов Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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