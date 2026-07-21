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Израиль не втянется в конфликт США и Ирана, заявил министр - РИА Новости, 21.07.2026
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11:44 21.07.2026
Израиль не втянется в конфликт США и Ирана, заявил министр

Смотрич: Израиль не заинтересован в участии в конфликте между США и Ираном

© AP Photo / Maya AlleruzzoМинистр финансов Израиля Бецалель Смотрич
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что на данный момент Израиль не заинтересован в участии в конфликте между США и Ираном.
  • По его словам, нынешняя ситуация выгодна Израилю, но страна готова к любому развитию событий.
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл – РИА Новости. Израиль на данный момент не заинтересован в участии в конфликте между США и Ираном, заявил министр финансов Израиля, лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич.
"На данный момент Государство Израиль не заинтересовано в присоединении к этой кампании (обмену ударами между США и Ираном – ред.)", - сказал Смотрич, чьи слова приводит новостной портал Ynet.
По словам министра, нынешняя ситуация выгодна Израилю, поэтому еврейское государство не заинтересовано в том, чтобы втягиваться в конфликт.
"Но мы готовы к любому развитию событий", - добавил Смотрич.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что соглашение о прекращении огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, больше не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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