Израиль не втянется в конфликт США и Ирана, заявил министр

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что на данный момент Израиль не заинтересован в участии в конфликте между США и Ираном.
- По его словам, нынешняя ситуация выгодна Израилю, но страна готова к любому развитию событий.
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл – РИА Новости. Израиль на данный момент не заинтересован в участии в конфликте между США и Ираном, заявил министр финансов Израиля, лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич.
По словам министра, нынешняя ситуация выгодна Израилю, поэтому еврейское государство не заинтересовано в том, чтобы втягиваться в конфликт.
"Но мы готовы к любому развитию событий", - добавил Смотрич.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что соглашение о прекращении огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, больше не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.