Израиль заявил о ликвидации главы отдела операций бригады ХАМАС в Газе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля заявила об устранении главы отдела операций бригады ХАМАС в Газе.
- После нападения ХАМАС в октябре 2023 года Израиль начал операцию в секторе Газа, число жертв которой превысило 72 тысячи, пострадало более 170 тысяч человек.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что устранила главу отдела операций бригады палестинского движения ХАМАС в городе Газа.
"Глава отдела операций бригады ХАМАС в городе Газа… устранен", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
По данным израильской армии, Адхам Ибрагим Шаабан Насман руководил атаками ХАМАС в октябре 2023 года на Израиль со стороны бригады города Газа.
В частности, ЦАХАЛ обвиняет его в удержании израильских заложников.
Израильское государство в октябре 2023 года, после нападения палестинского движения ХАМАС, начало операцию в секторе Газа, число жертв которой превысило 72 тысячи, пострадали еще более 170 тысяч.
Девятого октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.