Израиль заявил о ликвидации главы отдела операций бригады ХАМАС в Газе

Израильское государство в октябре 2023 года, после нападения палестинского движения ХАМАС, начало операцию в секторе Газа, число жертв которой превысило 72 тысячи, пострадали еще более 170 тысяч.

Девятого октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.