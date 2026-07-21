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Израиль сооружает земляной барьер для разделения сектора Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2026
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08:59 21.07.2026
Израиль сооружает земляной барьер для разделения сектора Газа, пишут СМИ

AP: ЦАХАЛ сооружает земляной барьер для разделения сектора Газа

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦАХАЛ сооружает земляной барьер в секторе Газа.
  • Барьер возводится вдоль так называемой желтой линии, на которой остановились израильские войска после сделки о прекращении огня с ХАМАС.
  • Цель барьера — предотвратить несанкционированное проникновение и защитить израильских солдат и поселения рядом с сектором Газа.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сооружает земляной барьер в секторе Газа с тем, чтобы отделить контролируемую ей территорию, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на саму армию, а также спутниковые снимки.
"Израильская армия подтвердила… что сооружает физический барьер в районе так называемой желтой линии, границы, за которую отступили израильские солдаты после октябрьской сделки о прекращении огня с (палестинским движением – ред.) ХАМАС", - пишет агентство.
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Агентство отмечает, что изначально эта линия должна была быть временной, Израиль впоследствии должен был отвести войска дальше.
Помимо земляного барьера, израильская армия также создает зону безопасности вдоль желтой линии, оснащая ее различным оборудованием. В ЦАХАЛ заявили агентству, что барьер призван предотвратить несанкционированное проникновение за эту линию с тем, чтобы защитить израильских солдат, а также израильские поселения рядом с сектором Газа.
Девятого октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.
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