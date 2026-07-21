Израиль сооружает земляной барьер для разделения сектора Газа, пишут СМИ

Помимо земляного барьера, израильская армия также создает зону безопасности вдоль желтой линии, оснащая ее различным оборудованием. В ЦАХАЛ заявили агентству, что барьер призван предотвратить несанкционированное проникновение за эту линию с тем, чтобы защитить израильских солдат, а также израильские поселения рядом с сектором Газа.

Девятого октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.