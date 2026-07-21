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СК начал проверку из-за гибели мужчины при пожаре в Иваново - РИА Новости, 21.07.2026
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13:10 21.07.2026
СК начал проверку из-за гибели мужчины при пожаре в Иваново

СК начал проверку из-за гибели мужчины при пожаре в гараже в Иваново

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иваново произошел пожар в гараже, в результате которого погиб 23-летний мужчина, а еще один человек пострадал.
  • Следователи начали проверку по факту гибели мужчины по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).
  • Проведен осмотр места происшествия, назначены пожарно-техническая и медицинские судебные экспертизы.
БРЯНСК, 21 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели мужчины при пожаре в гараже в Иваново, сообщает региональное следственное управление СК России.
Ранее в МЧС по Ивановской области рассказали, что в понедельник вечером на улице Минской возник пожар – горели три гаража и автомобиль. В ходе его тушения был обнаружен погибшим 23-летний мужчина, а еще один человек пострадал – его госпитализировали с ожогами.
"Следователями проводится проверка по факту гибели местного жителя на пожаре… по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении СУСК на платформе "Макс".
По данным следствия, 23-летний молодой человек вместе со своим 20-летним приятелем ремонтировали в гараже автомобиль, когда возник пожар.
"Проведен осмотр места происшествия, назначены пожарно-техническая и медицинские судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего", - отметили в ведомстве.
В СУСК добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияРоссияИвановоСледственный комитет России (СК РФ)Ивановская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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