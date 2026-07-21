СК начал проверку из-за гибели мужчины при пожаре в Иваново

Краткий пересказ от РИА ИИ В Иваново произошел пожар в гараже, в результате которого погиб 23-летний мужчина, а еще один человек пострадал.

Следователи начали проверку по факту гибели мужчины по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Проведен осмотр места происшествия, назначены пожарно-техническая и медицинские судебные экспертизы.

БРЯНСК, 21 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели мужчины при пожаре в гараже в Иваново, сообщает региональное следственное управление СК России.

Ранее в МЧС по Ивановской области рассказали, что в понедельник вечером на улице Минской возник пожар – горели три гаража и автомобиль. В ходе его тушения был обнаружен погибшим 23-летний мужчина, а еще один человек пострадал – его госпитализировали с ожогами.

"Следователями проводится проверка по факту гибели местного жителя на пожаре… по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении СУСК на платформе " Макс ".

По данным следствия, 23-летний молодой человек вместе со своим 20-летним приятелем ремонтировали в гараже автомобиль, когда возник пожар.

"Проведен осмотр места происшествия, назначены пожарно-техническая и медицинские судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего", - отметили в ведомстве.