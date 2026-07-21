Исследование Билайн Adtech: автовладельцы тратят больше в середине месяца

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Покупательская активность мото- и автовладельцев связана не только с наличием интереса тому или иному продукту, но и с временным периодом, когда пользователь находится в более высокой финансовой готовности к покупке, отмечают авторы исследования, проведенного подразделением по рекламным технологиям "Билайна" - Билайн Adtech.

Как сообщает оператор, эксперты проанализировали потребительскую активность пользователей в авто- и мотокатегориях и выяснили, как она меняется до и после предполагаемого дня получения зарплаты. Для подготовки исследования использовалась предсказательная математическая модель, основанная на информации о платежах за услуги связи, регистрации в роуминговых сетях, нагрузке на базовые станции, а также обезличенные статистические данные от партнеров Билайн Adtech.

В "Билайне" рассчитывают, что результаты исследования могут быть полезны компаниям, которые работают с автомобильной аудиторией и категориями, где важны момент контакта с пользователем и готовность к покупке.

По данным исследования, основные зарплатные дни в нашей стране приходятся на 10-15-е числа месяца. Максимальная активность в авто- и мотокатегориях фиксируется позже – примерно в период с 17-го по 19-е число. Это говорит о том, что пользовательская готовность к покупке может быть максимальной не в сам день предполагаемой зарплаты, а в ближайшие дни после нее отмечается в сообщении. При этом важно учитывать, что зарплатные даты у пользователей могут отличаться.

Помимо пика расходов, высокая финансовая активность в авто- и мотокатегориях в целом сохраняется в течение всей середины месяца. В период примерно с 10-го по 21-е число одновременно наблюдается рост расходов и увеличение числа операций.

"Для рекламодателей это означает, что кампании, привязанные к зарплатному периоду, могут быть более растянутыми во времени", - отметили в "Билайне".

Во второй половине месяца и особенно после 20-го числа активность в авто- и мотокатегориях начинает снижаться.

Исследование также показало, что поступления денежных средств распределены по месяцу неравномерно. В данных выделяются выраженные пики, которые могут соответствовать зарплатам, авансам, премиям, социальным выплатам и другим регулярным начислениям.

Расходы в авто- и мотокатегориях, напротив, распределены более плавно. Пользователи не тратят все средства сразу после поступления, а постепенно расходуют их в течение месяца. При этом после зарплатных пиков расходы заметно увеличиваются.