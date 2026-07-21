В Испании 60 туристов отравились после купания в бассейне

Краткий пересказ от РИА ИИ По меньшей мере 60 постояльцев отеля на юге Испании, включая детей и пожилых людей, были госпитализированы с признаками отравления после купания в бассейне.

Система бассейна отеля Бенахависе перестала подавать хлор и регулировать кислотно-щелочной баланс воды, при этом продолжила выделять "другие газы".

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. По меньшей мере 60 постояльцев, включая детей и пожилых людей, были госпитализированы с признаками отравления после купания в бассейне отеля на юге Испании, сообщает местная газета По меньшей мере 60 постояльцев, включая детей и пожилых людей, были госпитализированы с признаками отравления после купания в бассейне отеля на юге Испании, сообщает местная газета Diario Sur

По данным издания, система бассейна отеля Бенахависе перестала подавать хлор и регулировать кислотно-щелочный баланс воды, при этом продолжила выделять "другие газы", природу которых выясняет специализированная служба. После купания в такой воде туристов стали госпитализировать.

"По меньшей мере 60 туристов, в том числе дети и пожилые люди, были доставлены в больницу Коста-дель-Соль в Марбелье с признаками отравления", – говорится в публикации.