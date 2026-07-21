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В Испании 60 туристов отравились после купания в бассейне - РИА Новости, 21.07.2026
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16:57 21.07.2026
В Испании 60 туристов отравились после купания в бассейне

В Испании 60 туристов отравились после купания в бассейне отеля

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаОтель
Отель - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Отель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По меньшей мере 60 постояльцев отеля на юге Испании, включая детей и пожилых людей, были госпитализированы с признаками отравления после купания в бассейне.
  • Система бассейна отеля Бенахависе перестала подавать хлор и регулировать кислотно-щелочной баланс воды, при этом продолжила выделять "другие газы".
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. По меньшей мере 60 постояльцев, включая детей и пожилых людей, были госпитализированы с признаками отравления после купания в бассейне отеля на юге Испании, сообщает местная газета Diario Sur.
По данным издания, система бассейна отеля Бенахависе перестала подавать хлор и регулировать кислотно-щелочный баланс воды, при этом продолжила выделять "другие газы", природу которых выясняет специализированная служба. После купания в такой воде туристов стали госпитализировать.
"По меньшей мере 60 туристов, в том числе дети и пожилые люди, были доставлены в больницу Коста-дель-Соль в Марбелье с признаками отравления", – говорится в публикации.
Как сообщает газета, сейчас бассейн опечатан и закрыт на техническое обслуживание. Некоторые туристы намерены подать жалобу на отель.
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