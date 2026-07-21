СМИ: Иран запрещает проход в Ормузском проливе, пока продолжаются атаки США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран не будет выдавать разрешения на проход судов через Ормузский пролив, пока США не прекратят враждебные действия по отношению к Тегерану.
- Иранское управление по контролю за Персидским заливом заявило, что рассмотрит запросы судов на проход через Ормузский пролив после стабилизации ситуации в регионе.
- Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении действия соглашения о прекращении огня с Ираном, после чего американские военные провели несколько атак на Иран.
ТЕГЕРАН, 21 июл - РИА Новости. Иран не будет выдавать разрешения на проход судов через Ормузский пролив, пока США не прекратят враждебные по отношению к Тегерану действия, сообщило агентство Fars со ссылкой на военный источник.
Иранское управление по контролю за персидским заливом (PGSA) 12 июля заявляло, что Иран рассмотрит запросы судов на проход через Ормузский пролив, как только ситуация в регионе стабилизируется.
"Пока продолжаются враждебные действия США, ситуация в Ормузском проливе не поменяется, никакие разрешения судам на проход через этот стратегический маршрут выдаваться не будут", - говорится в публикации агентства.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.