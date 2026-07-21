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КСИР заявил о гибели американских военных при ударе по Иордании - РИА Новости, 21.07.2026
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09:36 21.07.2026
КСИР заявил о гибели американских военных при ударе по Иордании

КСИР Ирана заявил, что при ударах по Иордании погибли американские военные

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) утверждает, что в результате ударов по Иордании погибли американские военные.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран понесет многократное возмездие за каждого убитого американского солдата.
ТЕГЕРАН, 21 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) утверждает, что в результате ударов по Иордании погибли американские военные.
Президент США Дональд Трамп 20 июля заявил, что Иран понесет многократное возмездие за каждого убитого американского солдата, добавив, что уже передал соответствующую директиву высшему военному командованию США.
"В продолжение 24-го этапа операции "Наср-2" военные аэрокосмических сил КСИР, атаковав комплекс, где размешались военные американской армии в районе Рукбан в Иордании, уничтожили нескольких из них", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Иранапротив коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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