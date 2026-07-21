Армия Ирана нанесла удар по трем базам США в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия Ирана атаковала три американские базы в Кувейте.
- Были поражены объекты, включая вертолетную стоянку, административные здания, антенны радиопеленгации и казарму.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Армия Ирана поразила объекты и вертолетную стоянку на трех американских базах в Кувейте, сообщает телеканал Press TV.
"Армия Ирана объявила, что... ее ударные беспилотники-камикадзе атаковали административные здания и антенны радиопеленгации на базе "Арифджан", площадку для стоянки вертолетов в лагере "Аль-Удайри", а также казарму на авиабазе "Ахмад Аль-Джабер" в Кувейте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Press TV.