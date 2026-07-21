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Армия Ирана нанесла удар по трем базам США в Кувейте - РИА Новости, 21.07.2026
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06:08 21.07.2026 (обновлено: 06:09 21.07.2026)
Армия Ирана нанесла удар по трем базам США в Кувейте

Press TV: армия Ирана нанесла удар по трем базам США в Кувейте

© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИ
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия Ирана атаковала три американские базы в Кувейте.
  • Были поражены объекты, включая вертолетную стоянку, административные здания, антенны радиопеленгации и казарму.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Армия Ирана поразила объекты и вертолетную стоянку на трех американских базах в Кувейте, сообщает телеканал Press TV.
"Армия Ирана объявила, что... ее ударные беспилотники-камикадзе атаковали административные здания и антенны радиопеленгации на базе "Арифджан", площадку для стоянки вертолетов в лагере "Аль-Удайри", а также казарму на авиабазе "Ахмад Аль-Джабер" в Кувейте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Press TV.
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