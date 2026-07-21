Заочное дело главреда "Медиазоны"* направили в суд

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Заочное дело главреда "Медиазоны"* Сергея Смирнова** об уклонении от исполнения обязанностей иноагента направлено в суд, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу... Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс" .

Следствием установлено, что в течение года Смирнова** дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, и, несмотря на это, он опубликовал в публичном канале мессенджера материалы без обязательной соответствующей плашки.