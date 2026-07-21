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Заочное дело главреда "Медиазоны"* направили в суд - РИА Новости, 21.07.2026
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15:28 21.07.2026 (обновлено: 15:47 21.07.2026)
Заочное дело главреда "Медиазоны"* направили в суд

Суд заочно рассмотрит дело главреда "Медиазоны" Смирнова по иноагентской статье

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве
Здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дело главреда "Медиазоны"* Сергея Смирнова** об уклонении от исполнения обязанностей иноагента направлено в суд.
  • Следствие в Москве завершило расследование уголовного дела в отношении Смирнова** по части 2 статьи 330.1 УК РФ.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Заочное дело главреда "Медиазоны"* Сергея Смирнова** об уклонении от исполнения обязанностей иноагента направлено в суд, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что следователи в Москве завершили расследование уголовного дела в отношении Смирнова**.
«

"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу... Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".

Следствием установлено, что в течение года Смирнова** дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, и, несмотря на это, он опубликовал в публичном канале мессенджера материалы без обязательной соответствующей плашки.
Противоправная деятельность фигуранта была выявлена в ходе совместной работы правоохранителей. Смирнову** заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России
** Физическое лицо, признанное в России иноагентом
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