Заочное дело главреда "Медиазоны"* направили в суд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дело главреда "Медиазоны"* Сергея Смирнова** об уклонении от исполнения обязанностей иноагента направлено в суд.
- Следствие в Москве завершило расследование уголовного дела в отношении Смирнова** по части 2 статьи 330.1 УК РФ.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Заочное дело главреда "Медиазоны"* Сергея Смирнова** об уклонении от исполнения обязанностей иноагента направлено в суд, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что следователи в Москве завершили расследование уголовного дела в отношении Смирнова**.
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"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу... Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Следствием установлено, что в течение года Смирнова** дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, и, несмотря на это, он опубликовал в публичном канале мессенджера материалы без обязательной соответствующей плашки.
Противоправная деятельность фигуранта была выявлена в ходе совместной работы правоохранителей. Смирнову** заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России
** Физическое лицо, признанное в России иноагентом