Инфляционные ожидания россиян повысились

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 14,7% в июле по сравнению с 12,4% в июне.
- По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 13 июля составила 5,62% в годовом выражении.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле повысились до 14,7% с 12,4% в июне, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.
При этом в мае инфляционные ожидания были на уровне 13%, в апреле - 12,9%. В марте показатель составлял 13,4%, в феврале – 13,1%, а в январе и декабре – 13,7%.
По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 13 июля составила 5,62% в годовом выражении.
Инфляция в России в июне составила 0,87 процента
10 июля, 19:14