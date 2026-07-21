Инфляционные ожидания россиян повысились

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле повысились до 14,7% с 12,4% в июне, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.

При этом в мае инфляционные ожидания были на уровне 13%, в апреле - 12,9%. В марте показатель составлял 13,4%, в феврале – 13,1%, а в январе и декабре – 13,7%.