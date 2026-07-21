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Инфляционные ожидания россиян повысились - РИА Новости, 21.07.2026
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15:33 21.07.2026
Инфляционные ожидания россиян повысились

Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 14,7 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 14,7% в июле по сравнению с 12,4% в июне.
  • По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 13 июля составила 5,62% в годовом выражении.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле повысились до 14,7% с 12,4% в июне, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.
При этом в мае инфляционные ожидания были на уровне 13%, в апреле - 12,9%. В марте показатель составлял 13,4%, в феврале – 13,1%, а в январе и декабре – 13,7%.
По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 13 июля составила 5,62% в годовом выражении.
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ЭкономикаРоссияФонд "Общественное мнение"Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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