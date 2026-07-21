В Индии фермеры вышли на марш против торгового соглашения с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фермеры из северных штатов Индии отправились маршем в Нью-Дели, чтобы протестовать против подписания торгового соглашения с США.
- Меры безопасности усилены по всей Харьяне и на подступах к столице в связи с протестами фермеров.
- Министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что любое торговое соглашение будет сбалансированным и выгодным для обеих сторон, а Индия не пойдет на компромисс по своим интересам в сельском хозяйстве.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Фермеры из северных штатов Индии отправились маршем в Нью-Дели, чтобы протестовать против подписания торгового соглашения с США, сообщает The Times of India.
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"Фермеры из Пенджаба, Харьяны, Раджастхана и Химачал-Прадеша направляются в Дели на массовый протест против предложенного торгового соглашения между Индией и США, которое еще даже не подписано. Акция отражает растущую обеспокоенность фермерских союзов возможным влиянием более дешевого американского сельскохозяйственного импорта на индийский аграрный сектор", - говорится в материале издания.
На фоне протестов правительство подчеркивает, что Индия не пойдет на компромисс по своим интересам в сельском хозяйстве. Министр торговли Пиюш Гоял вновь заявил, что любое соглашение будет сбалансированным и выгодным для обеих сторон.
Торговое соглашение между Индией и США до сих пор не подписано из-за разногласий по поводу размеров тарифов.