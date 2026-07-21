В Индии фермеры вышли на марш против торгового соглашения с США

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"Фермеры из Пенджаба, Харьяны, Раджастхана и Химачал-Прадеша направляются в Дели на массовый протест против предложенного торгового соглашения между Индией и США, которое еще даже не подписано. Акция отражает растущую обеспокоенность фермерских союзов возможным влиянием более дешевого американского сельскохозяйственного импорта на индийский аграрный сектор", - говорится в материале издания.