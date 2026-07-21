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На Украине мужчина с тесаком защищался от сотрудников военкомата - РИА Новости, 21.07.2026
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10:44 21.07.2026 (обновлено: 12:08 21.07.2026)
На Украине мужчина с тесаком защищался от сотрудников военкомата

В Харькове мужчина с тесаком защищался от сотрудников ТЦК и полиции

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Харькове на автовокзале мужчина защищался от сотрудников военкомата и полиции с помощью тесака.
  • Инцидент произошел около станции метро «Левада», которая раньше носила название «Проспект Гагарина».
  • Неизвестно, чем закончилось происшествие.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мужчина с тесаком защищался от сотрудников военкомата в Харькове, сообщает украинское издание "Время.ua".
"На автовокзале Харькова мужчина защищался от сотрудников ТЦК (военкомата - ред.) и полиции с помощью тесака", - говорится в сообщении, опубликованных в Telegram-канале издания.
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На опубликованном видео мужчина с тесаком в руке стоит на проезжей части и не подпускает к себе двух людей в камуфляже и полицейского. Рядом припаркован полицейский автомобиль.
"Вон тип стоит. Он стоит… с ножом… каким-то огромным. И не хочет даваться им", - комментирует происходящее мужчина, снимавший видео.
На другом видео мужчина с тесаком, но без футболки, идет по направлению к полицейскому, который пятится от него.
Сообщается, инцидент произошел в Харькове около станции метро "Левада", которая раньше носила название "Проспект Гагарина". Чем закончилось происшествие, неизвестно.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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