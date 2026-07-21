На Украине мужчина с тесаком защищался от сотрудников военкомата

Краткий пересказ от РИА ИИ В Харькове на автовокзале мужчина защищался от сотрудников военкомата и полиции с помощью тесака.

Инцидент произошел около станции метро «Левада», которая раньше носила название «Проспект Гагарина».

Неизвестно, чем закончилось происшествие.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мужчина с тесаком защищался от сотрудников военкомата в Харькове, сообщает украинское издание "Время.ua".

"На автовокзале Харькова мужчина защищался от сотрудников ТЦК (военкомата - ред.) и полиции с помощью тесака", - говорится в сообщении, опубликованных в Telegram-канале издания.

На опубликованном видео мужчина с тесаком в руке стоит на проезжей части и не подпускает к себе двух людей в камуфляже и полицейского. Рядом припаркован полицейский автомобиль.

"Вон тип стоит. Он стоит… с ножом… каким-то огромным. И не хочет даваться им", - комментирует происходящее мужчина, снимавший видео.

На другом видео мужчина с тесаком, но без футболки, идет по направлению к полицейскому, который пятится от него.

Сообщается, инцидент произошел в Харькове около станции метро "Левада", которая раньше носила название "Проспект Гагарина". Чем закончилось происшествие, неизвестно.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.