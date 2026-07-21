Ивановский губернатор пообещал "взбодрить всех" после проверки аптеки

Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский проверил, как в аптеке города Вичуга обеспечивается льготное лекарственное обеспечение.

В ходе проверки выяснилось, что в аптеке есть лекарства для сердечников и поступил инсулин, однако возникли проблемы с получением тест-полосок для глюкометров.

Воскресенский заявил, что "пошел взбодрить всех", после того как узнал о проблемах с обеспечением медицинскими изделиями.

БРЯНСК, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский пообещал "взбодрить всех" после проверки аптеки на наличие медицинских препаратов и общения с жителями города Вичуга в регионе.

Воскресенский в ходе поездки в Вичугу решил проверить, как в местной аптеке льготники обеспечиваются лекарствами.

"Есть лекарства для сердечников, поступил инсулин", - сообщило об итогах проверки правительство региона в своем канале на платформе "Макс".

На опубликованном властями видео показана реакция губернатора на информацию о том, что некоторые важные медицинские изделия жители Вичуги сейчас получить не могут. На кадрах заметно, как Воскресенский общается с горожанами, спрашивая, за какими лекарствами они пришли, и говорит им о том, что сахаропонижающие препараты уже прибыли.

Затем губернатор интересуется у фармацевта, когда профильный департамент ориентирует аптеку на получение тест-полосок для глюкометров, на что получает ответ, что аптеке об этом не сообщают.