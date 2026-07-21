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Ивановский губернатор пообещал "взбодрить всех" после проверки аптеки - РИА Новости, 21.07.2026
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19:29 21.07.2026 (обновлено: 20:50 21.07.2026)
Ивановский губернатор пообещал "взбодрить всех" после проверки аптеки

Губернатор Ивановской области пообещал взбодрить всех после проверки аптеки

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский проверил, как в аптеке города Вичуга обеспечивается льготное лекарственное обеспечение.
  • В ходе проверки выяснилось, что в аптеке есть лекарства для сердечников и поступил инсулин, однако возникли проблемы с получением тест-полосок для глюкометров.
  • Воскресенский заявил, что "пошел взбодрить всех", после того как узнал о проблемах с обеспечением медицинскими изделиями.
БРЯНСК, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский пообещал "взбодрить всех" после проверки аптеки на наличие медицинских препаратов и общения с жителями города Вичуга в регионе.
Воскресенский в ходе поездки в Вичугу решил проверить, как в местной аптеке льготники обеспечиваются лекарствами.
"Есть лекарства для сердечников, поступил инсулин", - сообщило об итогах проверки правительство региона в своем канале на платформе "Макс".
На опубликованном властями видео показана реакция губернатора на информацию о том, что некоторые важные медицинские изделия жители Вичуги сейчас получить не могут. На кадрах заметно, как Воскресенский общается с горожанами, спрашивая, за какими лекарствами они пришли, и говорит им о том, что сахаропонижающие препараты уже прибыли.
Затем губернатор интересуется у фармацевта, когда профильный департамент ориентирует аптеку на получение тест-полосок для глюкометров, на что получает ответ, что аптеке об этом не сообщают.
"Они в аптеках должны знать всегда… Все, пошел взбодрю всех сейчас", - сказал Воскресенский жителям Вичуги, собравшимся у аптеки.
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ВичугаИвановская областьСтанислав ВоскресенскийОбщество
 
 
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