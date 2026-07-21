Подруга избитой в Грузии россиянки опровергла сообщения о запрете на выезд

В воскресенье МВД Грузии сообщило о задержании гражданина республики Георгия Чигладзе по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью иностранке. По данным ведомства, инцидент произошел в одной из гостиниц Телави во время свадебного торжества. По версии следствия, между участниками свадьбы и иностранными туристами произошел конфликт, после чего мужчина проник в гостиничный номер и напал на одну из женщин. Очевидица инцидента Владислава Бородина в понедельник рассказала РИА Новости, что после конфликта на свадьбе в отеле мужчина ворвался в номер к туристкам, начал их толкать и ударил одну из них. Пострадавшую Юлию Нестерюк доставили в больницу, у нее диагностировали перелом носа.