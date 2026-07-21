Рейтинг@Mail.ru
Подруга избитой в Грузии россиянки опровергла сообщения о запрете на выезд - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 21.07.2026 (обновлено: 18:00 21.07.2026)
Подруга избитой в Грузии россиянки опровергла сообщения о запрете на выезд

Подруге избитой в Грузии россиянки Нестерюк не запретили выезд из страны

© Кадр видео из соцсетейКадр видео конфликта в Кахетии
Кадр видео конфликта в Кахетии - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео конфликта в Кахетии
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подруга пострадавшей в гостинице в Телави заявила, что местным властям участницы инцидента не запрещены к выезду из Грузии.
  • Гражданин Грузии Георгий Чигладзе задержан по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью иностранки в одной из гостиниц Телави.
  • Телавский районный суд освободил Георгия Чигладзе под залог в 5 тысяч лари.
ТБИЛИСИ, 21 июл - РИА Новости. Подруга избитой в грузинской гостинице россиянки Юлии Нестерюк Владислава Бородина заявила РИА Новости, что местные власти не запрещали участницам инцидента выезд из Грузии.
Ранее адвокат Лали Апциаури заявила грузинским СМИ, что участницам инцидента в гостинице в Телави запрещено покидать территорию Грузии в течение нескольких дней.
"Мы уедем после повторного опроса, завтра или послезавтра. Нас попросили остаться, но запрета у нас нет", - заявила Бородина.
В воскресенье МВД Грузии сообщило о задержании гражданина республики Георгия Чигладзе по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью иностранке. По данным ведомства, инцидент произошел в одной из гостиниц Телави во время свадебного торжества. По версии следствия, между участниками свадьбы и иностранными туристами произошел конфликт, после чего мужчина проник в гостиничный номер и напал на одну из женщин. Очевидица инцидента Владислава Бородина в понедельник рассказала РИА Новости, что после конфликта на свадьбе в отеле мужчина ворвался в номер к туристкам, начал их толкать и ударил одну из них. Пострадавшую Юлию Нестерюк доставили в больницу, у нее диагностировали перелом носа.
Во вторник Телавский районный суд освободил под залог в 5 тысяч лари (около 1,85 тысячи долларов) Чигладзе, задержанного по делу об инциденте на свадьбе в гостинице в Кахетии.
Кадры нападения на российскую туристку в Грузии - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Появились новые подробности нападения на российскую туристку в Грузии
20 июля, 14:35
 
ГрузияТелавиКахетияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала