Подруга избитой в Грузии россиянки опровергла сообщения о запрете на выезд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подруга пострадавшей в гостинице в Телави заявила, что местным властям участницы инцидента не запрещены к выезду из Грузии.
- Гражданин Грузии Георгий Чигладзе задержан по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью иностранки в одной из гостиниц Телави.
- Телавский районный суд освободил Георгия Чигладзе под залог в 5 тысяч лари.
ТБИЛИСИ, 21 июл - РИА Новости. Подруга избитой в грузинской гостинице россиянки Юлии Нестерюк Владислава Бородина заявила РИА Новости, что местные власти не запрещали участницам инцидента выезд из Грузии.
"Мы уедем после повторного опроса, завтра или послезавтра. Нас попросили остаться, но запрета у нас нет", - заявила Бородина.
В воскресенье МВД Грузии сообщило о задержании гражданина республики Георгия Чигладзе по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью иностранке. По данным ведомства, инцидент произошел в одной из гостиниц Телави во время свадебного торжества. По версии следствия, между участниками свадьбы и иностранными туристами произошел конфликт, после чего мужчина проник в гостиничный номер и напал на одну из женщин. Очевидица инцидента Владислава Бородина в понедельник рассказала РИА Новости, что после конфликта на свадьбе в отеле мужчина ворвался в номер к туристкам, начал их толкать и ударил одну из них. Пострадавшую Юлию Нестерюк доставили в больницу, у нее диагностировали перелом носа.
Во вторник Телавский районный суд освободил под залог в 5 тысяч лари (около 1,85 тысячи долларов) Чигладзе, задержанного по делу об инциденте на свадьбе в гостинице в Кахетии.