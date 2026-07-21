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В Грузии проверят действия россиянок во время конфликта с местным жителем - РИА Новости, 21.07.2026
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14:53 21.07.2026 (обновлено: 17:21 21.07.2026)
В Грузии проверят действия россиянок во время конфликта с местным жителем

В Грузии проверят действия российских туристок по делу о конфликте в Кахетии

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Грузии следователи проверят конфликт с участием российских туристок в гостинице Agarani Estate в Телави, заявил прокурор Бека Нателаури.
ТБИЛИСИ, 21 июл — РИА Новости. В Грузии следователи проверят инцидент с участием российских туристок в гостинице Agarani Estate, заявил прокурор Бека Нателаури.
"Если будет установлено, что эти женщины совершили действия, содержащие признаки административного правонарушения или уголовного преступления, последует соответствующая правовая реакция", — сказал он.
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По данным МВД Грузии, в воскресенье россиянки, отдыхавшие в одной из гостиниц Телави, якобы оскорбляли гостей проходившей там свадьбы. После этого участник торжества поднялся к ним в номер и избил одну из туристок, сломав ей нос.
Этот факт подтвердила подруга пострадавшей. При этом она опровергла информацию о том, что им якобы запретили покидать территорию страны в течение нескольких дней.
Местная полиция задержала нападавшего — жителя республики Георгия Чигладзе — по обвинению в умышленном причинении иностранке легкого вреда здоровью. Позднее суд отпустил мужчину под залог. Адвокат утверждает, что россиянка первой напала на его подзащитного.
Сообщается, что следствие продолжает допрашивать очевидцев, изучать видеозаписи и устанавливать обстоятельства случившегося.
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