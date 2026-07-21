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В ЕС соблюдают инструкции по ограничению контактов с Россией, заявил Грушко - РИА Новости, 21.07.2026
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14:20 21.07.2026
В ЕС соблюдают инструкции по ограничению контактов с Россией, заявил Грушко

Грушко: ЕС строго следует инструкциям о максимальном ограничении контактов с РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские страны строго соблюдают инструкции о максимальном ограничении политических контактов с Россией, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Европейские страны строго соблюдают инструкции о максимальном ограничении политических контактов с Россией, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«

"Если говорить не о технических контактах, то очевидно, что они строго соблюдают инструкции, которые разрабатываются в рамках Евросоюза о максимальном ограничении политических контактов с Российской Федерацией", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, поступают ли запросы о контактах из европейских столиц.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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