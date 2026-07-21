В ЕС соблюдают инструкции по ограничению контактов с Россией, заявил Грушко

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"Если говорить не о технических контактах, то очевидно, что они строго соблюдают инструкции, которые разрабатываются в рамках Евросоюза о максимальном ограничении политических контактов с Российской Федерацией", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, поступают ли запросы о контактах из европейских столиц.