Грушко прокомментировал ядерно-оружейные разработки ФРГ

"Мы видим, что в последнее время происходит серьезное изменение в законодательстве целого ряда стран, которое развивается в сторону возможности приема на своей территории американских и не только американских ядерных средств. Появляются такие концепции вроде французского европейского ядерного зонтика", - подчеркнул дипломат.

В понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что, по оценкам экспертов НАТО, Германия способна сконструировать ядерное взрывное устройство в срок до одного года. Отмечалось также, что намерение властей ФРГ получить прямой доступ к ядерному оружию вызывает в Европе обеспокоенность с учетом реваншистских настроений в Берлине. В профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают тревогу в связи с активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами ядерно-оружейной направленности, в которых участвуют 30 национальных университетов, отмечали в СВР.