Грушко прокомментировал ядерно-оружейные разработки ФРГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия будет учитывать разработки ФРГ в ядерно-оружейной сфере в своем военном планировании.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия будет учитывать разработки ФРГ в ядерно-оружейной сфере в своем военном планировании, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"То, что делается ФРГ, это абсолютно не удивительно, тем более учитывая высокий технологический, промышленный потенциал этой страны. Конечно, это реальность, которую тоже надо учитывать в нашем военном планировании", - сказал он журналистам.
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По словам Грушко, такая линия в целом встраивается в общую линию Запада, особенно стран НАТО, которые последовательно усиливают роль ядерного компонента не только в военных стратегиях, но и в военном планировании.
"Мы видим, что в последнее время происходит серьезное изменение в законодательстве целого ряда стран, которое развивается в сторону возможности приема на своей территории американских и не только американских ядерных средств. Появляются такие концепции вроде французского европейского ядерного зонтика", - подчеркнул дипломат.
В понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что, по оценкам экспертов НАТО, Германия способна сконструировать ядерное взрывное устройство в срок до одного года. Отмечалось также, что намерение властей ФРГ получить прямой доступ к ядерному оружию вызывает в Европе обеспокоенность с учетом реваншистских настроений в Берлине. В профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают тревогу в связи с активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами ядерно-оружейной направленности, в которых участвуют 30 национальных университетов, отмечали в СВР.