Грушко прокомментировал возможные встречи с послами "евротройки"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что новых запросов от послов Британии, Франции и ФРГ о новой встрече по теме Украины не было.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Новых запросов от послов стран Британии, Франции и ФРГ о новой встрече в МИД РФ по теме Украины не было, заявил замглавы российского дипведомства Александр Грушко.
"Не было", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, были ли запросы от послов стран "евротройки" о новой встрече по украинскому урегулированию.
Заместитель министра уточнил, по каким вопросам обычно осуществляется дипломатическая связь с посольствами недружественных стран.
Также в российский МИД вызывают иностранных дипломатов в связи с враждебными действиями их государств, добавил он.
"Мы очень часто вызываем послов, заявляем демарши в связи с недружественными действиями и откровенно враждебной политикой и проявлениями такой политики соответствующими государствами", - отметил Грушко.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин принял послов Германии, Франции и Великобритании. Российская сторона изложила оценку деструктивной политики руководства стран "евротройки" применительно к украинскому кризису и разъяснила свои подходы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин.
Галузин прокомментировал свою встречу с "евротройкой"
29 июня, 16:26