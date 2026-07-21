Грушко прокомментировал возможные встречи с послами "евротройки"

Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что новых запросов от послов Британии, Франции и ФРГ о новой встрече по теме Украины не было.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Новых запросов от послов стран Британии, Франции и ФРГ о новой встрече в МИД РФ по теме Украины не было, заявил замглавы российского дипведомства Александр Грушко.

"Не было", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, были ли запросы от послов стран "евротройки" о новой встрече по украинскому урегулированию.

Заместитель министра уточнил, по каким вопросам обычно осуществляется дипломатическая связь с посольствами недружественных стран.

"У нас осуществляется дипломатическая связь с посольствами, в том числе недружественных государств. Мы об этом, как правило, сообщаем. В основном речь идет о вопросах, связанных с функционированием диппредставительств иностранных государств в Москве , нашего государства там", - пояснил Грушко

Также в российский МИД вызывают иностранных дипломатов в связи с враждебными действиями их государств, добавил он.

"Мы очень часто вызываем послов, заявляем демарши в связи с недружественными действиями и откровенно враждебной политикой и проявлениями такой политики соответствующими государствами", - отметил Грушко.