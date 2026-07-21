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Грушко прокомментировал возможные встречи с послами "евротройки" - РИА Новости, 21.07.2026
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13:20 21.07.2026 (обновлено: 14:37 21.07.2026)
Грушко прокомментировал возможные встречи с послами "евротройки"

Грушко: запросов от послов стран "евротройки" о новой встрече в МИД не было

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что новых запросов от послов Британии, Франции и ФРГ о новой встрече по теме Украины не было.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Новых запросов от послов стран Британии, Франции и ФРГ о новой встрече в МИД РФ по теме Украины не было, заявил замглавы российского дипведомства Александр Грушко.
"Не было", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, были ли запросы от послов стран "евротройки" о новой встрече по украинскому урегулированию.
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Заместитель министра уточнил, по каким вопросам обычно осуществляется дипломатическая связь с посольствами недружественных стран.
"У нас осуществляется дипломатическая связь с посольствами, в том числе недружественных государств. Мы об этом, как правило, сообщаем. В основном речь идет о вопросах, связанных с функционированием диппредставительств иностранных государств в Москве, нашего государства там", - пояснил Грушко.
Также в российский МИД вызывают иностранных дипломатов в связи с враждебными действиями их государств, добавил он.
"Мы очень часто вызываем послов, заявляем демарши в связи с недружественными действиями и откровенно враждебной политикой и проявлениями такой политики соответствующими государствами", - отметил Грушко.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин принял послов Германии, Франции и Великобритании. Российская сторона изложила оценку деструктивной политики руководства стран "евротройки" применительно к украинскому кризису и разъяснила свои подходы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин.
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