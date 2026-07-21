Биолог объяснил, почему после жары не стоит собирать грибы

Краткий пересказ от РИА ИИ Биолог Федоров рассказал, что после продолжительной жары сбор дикорастущих грибов не рекомендуется.

В засушливый период грибы активно накапливают токсичные вещества из почвы, особенно это касается старых и переросших экземпляров.

После нескольких жарких дней структура грибов меняется: они становятся водянистыми, быстрее поражаются червями, а их мякоть хуже усваивается организмом.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сбор дикорастущих грибов после продолжительной жары не рекомендуется, так как даже съедобные виды в таких условиях могут стать опасными для здоровья, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

"В засушливый период грибы активно накапливают токсичные вещества из почвы — в отсутствие обильной влаги концентрация вредных соединений в плодовых телах возрастает. Особенно опасны старые и переросшие экземпляры: они дольше находятся в неблагоприятных условиях и успевают накопить больше токсинов", — пояснил биолог.

По словам Федорова, после нескольких жарких дней структура грибов меняется.