Биолог объяснил, почему после жары не стоит собирать грибы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Биолог Федоров рассказал, что после продолжительной жары сбор дикорастущих грибов не рекомендуется.
- В засушливый период грибы активно накапливают токсичные вещества из почвы, особенно это касается старых и переросших экземпляров.
- После нескольких жарких дней структура грибов меняется: они становятся водянистыми, быстрее поражаются червями, а их мякоть хуже усваивается организмом.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сбор дикорастущих грибов после продолжительной жары не рекомендуется, так как даже съедобные виды в таких условиях могут стать опасными для здоровья, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
"В засушливый период грибы активно накапливают токсичные вещества из почвы — в отсутствие обильной влаги концентрация вредных соединений в плодовых телах возрастает. Особенно опасны старые и переросшие экземпляры: они дольше находятся в неблагоприятных условиях и успевают накопить больше токсинов", — пояснил биолог.
По словам Федорова, после нескольких жарких дней структура грибов меняется.
"После жары грибы становятся водянистыми, быстрее поражаются червями, а их мякоть хуже усваивается организмом. В результате даже традиционно съедобные виды могут оказаться тяжелыми для пищеварения", — подытожил специалист.
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