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Биолог объяснил, почему после жары не стоит собирать грибы - РИА Новости, 21.07.2026
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09:00 21.07.2026
Биолог объяснил, почему после жары не стоит собирать грибы

Биолог Федоров: грибы после жары могут стать опасными для здоровья

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСбор грибов
Сбор грибов - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Сбор грибов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Биолог Федоров рассказал, что после продолжительной жары сбор дикорастущих грибов не рекомендуется.
  • В засушливый период грибы активно накапливают токсичные вещества из почвы, особенно это касается старых и переросших экземпляров.
  • После нескольких жарких дней структура грибов меняется: они становятся водянистыми, быстрее поражаются червями, а их мякоть хуже усваивается организмом.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сбор дикорастущих грибов после продолжительной жары не рекомендуется, так как даже съедобные виды в таких условиях могут стать опасными для здоровья, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
"В засушливый период грибы активно накапливают токсичные вещества из почвы — в отсутствие обильной влаги концентрация вредных соединений в плодовых телах возрастает. Особенно опасны старые и переросшие экземпляры: они дольше находятся в неблагоприятных условиях и успевают накопить больше токсинов", — пояснил биолог.
По словам Федорова, после нескольких жарких дней структура грибов меняется.
"После жары грибы становятся водянистыми, быстрее поражаются червями, а их мякоть хуже усваивается организмом. В результате даже традиционно съедобные виды могут оказаться тяжелыми для пищеварения", — подытожил специалист.
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