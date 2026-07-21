Трамп выступит на церемонии прощания с Линдси Грэмом*

"Траурные мероприятия в память о сенаторе Линдси Грэме* начнутся с торжественной церемонии прибытия в здании Капитолия США в Вашингтоне... После церемонии в Капитолии его останки будут доставлены в Вашингтонский кафедральный собор для проведения заупокойной службы, которая начнется в 14.00 (21.00 мск – ред.). Среди участников службы с памятной речью выступит президент Дональд Трамп", - говорится в заявлении.

Сестра покойного политика Дарлин Грэм Нордон дала согласие занять его кресло в сенате США на оставшуюся часть срока, который истекает в январе 2027 года, а также подтвердила свое намерение баллотироваться на промежуточных выборах в конгресс в ноябре. Такое решение она приняла после личного приглашения Трампа выдвинуть свою кандидатуру, чтобы продолжить работу брата в конгрессе.