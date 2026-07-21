Трамп выступит на церемонии прощания с Линдси Грэмом*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прощание с сенатором Линдси Грэмом* пройдет 28 июля в Капитолии и Вашингтонском кафедральном соборе.
- С памятной речью на прощании выступит президент США Дональд Трамп.
- Панихида в Вашингтонском кафедральном соборе пройдет строго по приглашениям, а затем тело сенатора доставят в Южную Каролину, где 29 июля также состоятся прощальные мероприятия.
ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Прощание с сенатором Линдси Грэмом* пройдет 28 июля в Капитолии и Вашингтонском кафедральном соборе, где с памятной речью выступит президент США Дональд Трамп, заявила сестра покойного политика Дарлин Грэм Нордон.
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"Траурные мероприятия в память о сенаторе Линдси Грэме* начнутся с торжественной церемонии прибытия в здании Капитолия США в Вашингтоне... После церемонии в Капитолии его останки будут доставлены в Вашингтонский кафедральный собор для проведения заупокойной службы, которая начнется в 14.00 (21.00 мск – ред.). Среди участников службы с памятной речью выступит президент Дональд Трамп", - говорится в заявлении.
Панихида в Вашингтонском кафедральном соборе пройдет строго по приглашениям. Затем тело сенатора доставят в Южную Каролину, где 29 июля также состоятся прощальные мероприятия.
Офис Грэма* 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Сенатор выступил автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что не может умереть до тех пор, пока не примут новый санкционный документ.
Сестра покойного политика Дарлин Грэм Нордон дала согласие занять его кресло в сенате США на оставшуюся часть срока, который истекает в январе 2027 года, а также подтвердила свое намерение баллотироваться на промежуточных выборах в конгресс в ноябре. Такое решение она приняла после личного приглашения Трампа выдвинуть свою кандидатуру, чтобы продолжить работу брата в конгрессе.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.