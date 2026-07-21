ГД запретила выдавать российское гражданство мигрантам с судимостью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума приняла закон о запрете выдавать российское гражданство иностранцам с судимостью независимо от места и тяжести совершенного преступления.
- Это также касается апатридов и тех, кто хочет получить разрешение на временное проживание и ВНЖ.
- Мигранты, достигшие 14-летнего возраста, обязаны принести в МВД справку об отсутствии судимости, выданную в стране происхождения.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон о запрете выдавать гражданство иностранцам с судимостью, совершившим преступление в России или за ее пределами.
Вне зависимости от тяжести правонарушения оно также будет основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство.
Кроме того, мигранты, достигшие 14-летнего возраста, обязаны принести в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости. Ее должны выдать в стране происхождения не ранее чем за три месяца до подачи заявления на РВП или ВНЖ в России. Лица, совершившие преступление, должны предоставить соответствующий подтверждающий документ.
Исключение касается иностранцев:
- не достигших 14 лет;
- признанных беженцами либо получивших политическое или временное убежище;
- служащих по контракту в российских ВС или участвовавших в боевых действиях в их составе;
- уже предоставивших такую справку.
Все эти нормы также распространяются на лиц без гражданства.
Для украинцев закон предусматривает переходный период: они могут не предъявлять справку об отсутствии судимости в течение двух лет.