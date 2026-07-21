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ГД запретила выдавать российское гражданство мигрантам с судимостью - РИА Новости, 21.07.2026
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13:21 21.07.2026 (обновлено: 14:43 21.07.2026)
ГД запретила выдавать российское гражданство мигрантам с судимостью

ГД приняла закон о запрете на гражданство РФ мигрантам с любой судимостью

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина в здании Государственной думы
Мужчина в здании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон о запрете выдавать российское гражданство иностранцам с судимостью независимо от места и тяжести совершенного преступления.
  • Это также касается апатридов и тех, кто хочет получить разрешение на временное проживание и ВНЖ.
  • Мигранты, достигшие 14-летнего возраста, обязаны принести в МВД справку об отсутствии судимости, выданную в стране происхождения.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон о запрете выдавать гражданство иностранцам с судимостью, совершившим преступление в России или за ее пределами.
Вне зависимости от тяжести правонарушения оно также будет основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство.
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Кроме того, мигранты, достигшие 14-летнего возраста, обязаны принести в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости. Ее должны выдать в стране происхождения не ранее чем за три месяца до подачи заявления на РВП или ВНЖ в России. Лица, совершившие преступление, должны предоставить соответствующий подтверждающий документ.
Исключение касается иностранцев:
  • не достигших 14 лет;
  • признанных беженцами либо получивших политическое или временное убежище;
  • служащих по контракту в российских ВС или участвовавших в боевых действиях в их составе;
  • уже предоставивших такую справку.
Все эти нормы также распространяются на лиц без гражданства.
Для украинцев закон предусматривает переходный период: они могут не предъявлять справку об отсутствии судимости в течение двух лет.
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