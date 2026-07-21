ГД упростила переезд компаний в "русские офшоры" при блокировке за рубежом

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, позволяющий компаниям завершить переезд в специальные административные районы России, даже если иностранное государство блокирует или не допускает этот процесс.

Закон упрощает процедуру перевода активов иностранных компаний в российскую юрисдикцию, если иностранные государства создают препятствия для редомициляции.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий компаниям завершить переезд в специальные административные районы (САР) России даже в случае, когда иностранное государство его блокирует или не допускает.

Документ упрощает процедуру перевода в российскую юрисдикцию активов, подконтрольных отечественным предпринимателям и инвесторам иностранных компаний, в случаях, когда недружественные, противоречащие международному праву действия иностранных государств создают препятствия для редомициляции таких юрлиц.

САРы были созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов для создания условий и механизмов возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Специальные административные районы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).

Новый закон снимает правовой барьер, с которым столкнулись компании с российскими бенефициарами при переезде в отечественную юрисдикцию, пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. При этом он напомнил, что по общему правилу сейчас требуется не только зарегистрироваться в САР, но и быть исключенным из реестра в стране прежней регистрации в установленный срок.

Однако иностранные регуляторы недружественных юрисдикций либо вовсе не предусматривают редомициляцию в Россию, либо затягивают исключение из своих реестров, либо открыто блокируют процесс, заметил депутат. В результате, по его словам, компании, формально получившие статус международной в России, "оказывались в подвешенном состоянии и не могли завершить переезд".

Закон приостанавливает до конца 2027 года действие норм о сроке исключения юрлиц из иностранного реестра, госрегистрации международных компаний при невозможности предоставления ими полного комплекта документов.

И до конца 2028 года продлеваются особенности осуществления иностранной холдинговой компанией принадлежащих ей корпоративных прав в отношении экономически значимой организации после вынесения арбитражным судом решения о приостановлении осуществления таких прав.

А правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ с 1 сентября 2028 года получает право принимать решение о признании в отношении иностранного юрлица, ставшего международной компанией, соблюденным требования о сроке исключения из иностранного реестра.

Это будет возможно в случае применения или угрозы применения в отношении такого иностранного юрлица, международной компании, их акционеров (участников) и бенефициаров ограничительных мер со стороны недружественных России иностранных государств или международных организаций. Порядок принятия комиссией такого решения установит правительство РФ.