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Госдума приняла закон, уточняющий порядок расчета НДС - РИА Новости, 21.07.2026
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15:23 21.07.2026
Госдума приняла закон, уточняющий порядок расчета НДС

Госдума усовершенствовала порядок расчета НДС при изменении налоговых условий

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, уточняющий порядок расчета НДС в случаях, когда обязанность его уплаты возникла из-за изменений налогового законодательства после заключения договора.
  • Закон вносит изменения в статьи 166 и 168 Налогового кодекса, чтобы устранить пробел в ситуации, когда покупатель не может принять НДС к вычету.
  • В случае, если поставщик становится плательщиком НДС после заключения договора, а покупатель не имеет права на вычет НДС, налог будет исчисляться расчетным методом внутри зафиксированной в договоре цены.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, уточняющий порядок расчета НДС в ряде случаев, когда обязанность его уплаты возникла из-за изменений налогового законодательства после заключения договора между поставщиком и покупателем.
Документ касается случаев, когда из-за таких изменений у поставщика возникает обязанность уплатить НДС уже после заключения договора (например, при отмене льготы), а покупатель при этом не может принять этот налог к вычету. Он разработан в целях реализации постановления Конституционного суда РФ.
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Сейчас при реализации товаров, работ, услуг, передаче имущественных прав поставщик дополнительно к их цене (тарифу) обязан предъявить к оплате покупателю соответствующую сумму НДС. А в случаях, когда после заключения договора из-за изменений налогового законодательства у поставщика возникает обязанность по уплате НДС, он вправе взыскать его с покупателя.
Однако неурегулированным оставался момент, когда в подобной ситуации у самого покупателя отсутствует возможность принять соответствующие суммы налога к вычету для компенсации перелагаемых на него потерь (например, при применении специального налогового режима). Новый закон вносит изменения в статьи 166 и 168 Налогового кодекса, направленные на устранение этого пробела.
Теперь в случае, если поставщик в силу изменения налогового законодательства становится плательщиком НДС после заключения договора, а покупатель не имеет права на вычет НДС, налог на добавленную стоимость будет исчисляться поставщиком расчетным методом - внутри зафиксированной в договоре цены с использованием расчетных ставок - при условии, что стороны не изменили цену в договоре либо не предусмотрели в нем условия об урегулировании подобной ситуации.
Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по данному налогу является квартал.
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