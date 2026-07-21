Госдума приняла закон о распространении системы страхования вкладов на ЭДС

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон о распространении системы страхования вкладов в банках на электронные денежные средства.

Страховая защита будет распространяться на ЭДС при условии, что владелец кошелька прошел идентификацию; анонимные кошельки не будут защищены.

Требования физических лиц по договорам перевода ЭДС будут удовлетворяться в первую очередь.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о распространении системы страхования вкладов в банках на электронные денежные средства (ЭДС).

Документ, согласно пояснительной записке, разработан с целью "включения электронных денежных средств клиентов банков в периметр страховой защиты системы обязательного страхования вкладов в банках" РФ

В настоящее время в случае отзыва у банка лицензии базовый размер страхового возмещения гражданам-вкладчикам составляет 1,4 миллиона рублей. Однако деньги на электронных кошельках этой защиты не имеют.

Новый закон устраняет этот пробел, распространяя на ЭДС гарантии системы страхования вкладов по тем же принципам, что действуют для вкладов и банковских счетов. Но для этого владелец электронного кошелька должен пройти идентификацию (полную или упрощенную). На анонимные электронные кошельки страховая защита распространяться не будет.

Одновременно предусматривается, что требования физических лиц по договорам перевода ЭДС будут удовлетворяться в первую очередь. А требования, связанные с предпринимательской деятельностью, будут удовлетворяться в составе третьей очереди, по действующей логике регулирования.

Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.