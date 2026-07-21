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Госдума приняла закон об упрощении регистрации судов - РИА Новости, 21.07.2026
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14:45 21.07.2026
Госдума приняла закон об упрощении регистрации судов

Госдума приняла закон о санитарных требованиях к судам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон о санитарных требованиях к судам, упрощении регистрации и введении мореходных книжек.
  • Введены обязательные санитарные проверки судов с выдачей санитарного свидетельства сроком на один год для пассажирских судов и на пять лет для остальных.
  • Вводится мореходная книжка как документ о работе моряка на судне, которая будет выдаваться гражданам РФ, иностранцам и лицам без гражданства с ВНЖ.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о санитарных требованиях к судам, упрощении регистрации и введении мореходных книжек.
Законом вводится новый порядок для судов при их первичной государственной регистрации в российских реестрах. Теперь они должны будут проходить процедуру подтверждения своих идентификационных признаков. Этим займутся российские классификационные общества, а в отдельных случаях - иностранные, но с разрешения правительства РФ.
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Эти же организации получат право издавать правила для упрощенного расчета вместимости судов и для проверки контейнеров и другой грузовой тары на соответствие международным требованиям, а также выдавать соответствующие удостоверения.
Кроме того, судовой журнал полностью автономных судов владельцы смогут вести в электронном виде по правилам, которые утвердит Минтранс. Такой журнал должен будет храниться на судне два года со дня последней записи.
Кроме того, вводятся обязательные санитарные проверки судов, которые будет проводить Роспотребнадзор. Проверка не коснется маломерных судов для личного пользования и тех, что ходят без экипажа. По итогам будут выдавать санитарное свидетельство, данные о котором внесут в реестр.
Срок действия санитарного свидетельства составит год для пассажирских судов и пять лет для остальных. Для непассажирских судов нужно будет ежегодно подтверждать соблюдение санитарных норм по воде и сточным массам.
При нарушениях санитарных норм действие свидетельства приостановят до исправления. Без санитарного свидетельства выход из порта будет запрещен, а порядок освидетельствования утвердит Роспотребнадзор. Для речных судов будут действовать такие же правила, но свидетельство будут выдавать на один навигационный период.
Кроме того, вводится мореходная книжка - документ о работе моряка на судне. Ее будут выдавать гражданам РФ, иностранцам и лицам без гражданства с ВНЖ при наличии удостоверения личности моряка. Книжка должна будет находиться у члена экипажа при выходе в море. Форму, порядок выдачи, заполнения и хранения утвердит Минтранс. Выдачей займутся подведомственные Росморречфлоту организации.
Кроме того, законом отменяется обязательная регистрация судовых и бортовых радиостанций - вместо нее вводится разрешительный порядок, то есть работать они смогут только при наличии специального разрешения, для выдачи которого потребуется экспертиза электромагнитной совместимости.
Законом также разрешается оформлять экспедиторские документы, транспортные накладные, заказы и заявки в электронном виде, если стороны договорятся.
"Упрощение процедур и внедрение автономных технологий стимулирует инвестиции в морской транспорт - это создает спрос на квалифицированные кадры и повышает занятость в смежных отраслях, таких как ремонт, логистика, IT", - сказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
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ОбществоРоссияАлексей ГовыринГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
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