Госдума приняла закон о рубках погибших лесов на Байкале

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, разрешающий рубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории при утрате ими полезных функций.

Закон допускает строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры для увеличения пропускной способности БАМа и Транссибирской магистрали с расчисткой земель лесного фонда и переводом их в другие категории.

В национальных и природных парках, а также государственных природных заказниках запрещается проведение рубок лесных насаждений в целях заготовки древесины.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, разрешающий рубки погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, допустимой при утрате ими полезных функций и отсутствии иных способов их замены на насаждения, соответствующие целевому назначению защитных лесов.

Принятым законом разрешаются рубки погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, которые утратили свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические и иные полезные функции, при условии, что иные способы сохранения лесов не обеспечивают их замену на насаждения, сохраняющие целевое назначение защитных лесов. При этом перечень таких участков определит правительство РФ на основании решения специальной комиссии.

Документом также устанавливается, что строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, на землях лесного фонда допускаются с осуществлением расчистки от лесных насаждений и переводом указанных земель в земли иных категорий.

Кроме того, закон устанавливает, что в лесах, расположенных на территориях национальных и природных парков, а также государственных природных заказников, запрещается проведение рубок лесных насаждений в целях заготовки древесины, а также расчистка от лесных насаждений.