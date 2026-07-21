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Госдума приняла закон о рубках погибших лесов на Байкале - РИА Новости, 21.07.2026
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14:30 21.07.2026
Госдума приняла закон о рубках погибших лесов на Байкале

Госдума разрешила рубки погибших лесных насаждений на Байкале

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, разрешающий рубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории при утрате ими полезных функций.
  • Закон допускает строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры для увеличения пропускной способности БАМа и Транссибирской магистрали с расчисткой земель лесного фонда и переводом их в другие категории.
  • В национальных и природных парках, а также государственных природных заказниках запрещается проведение рубок лесных насаждений в целях заготовки древесины.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, разрешающий рубки погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, допустимой при утрате ими полезных функций и отсутствии иных способов их замены на насаждения, соответствующие целевому назначению защитных лесов.
Принятым законом разрешаются рубки погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, которые утратили свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические и иные полезные функции, при условии, что иные способы сохранения лесов не обеспечивают их замену на насаждения, сохраняющие целевое назначение защитных лесов. При этом перечень таких участков определит правительство РФ на основании решения специальной комиссии.
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Документом также устанавливается, что строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, на землях лесного фонда допускаются с осуществлением расчистки от лесных насаждений и переводом указанных земель в земли иных категорий.
Кроме того, закон устанавливает, что в лесах, расположенных на территориях национальных и природных парков, а также государственных природных заказников, запрещается проведение рубок лесных насаждений в целях заготовки древесины, а также расчистка от лесных насаждений.
Также вводится обязанность для арендаторов лесных участков в целях заготовки древесины обеспечивать таксацию лесов и планирование сохранения лесов в течение двух лет с даты заключения договора, если в отношении участка истек срок действия лесоустроительной документации. Неисполнение этой обязанности становится основанием для досрочного расторжения договора аренды. Кроме того, договоры аренды, заключенные до 1 сентября 2027 года, подлежат приведению в соответствие с новыми требованиями.
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