Госдума обязала банки и МФО уведомлять о кредитах через "Госуслуги"

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации уведомлять граждан через портал «Госуслуги» о подписании договора потребительского кредита или займа и о возможности отказа от него.

Уведомления будут включать информацию о процентной ставке, сумме кредита, сроке возврата и возможности отказа в период охлаждения.

Квалифицированные бюро кредитных историй должны обеспечить взаимодействие своих информационных систем с порталом «Госуслуги» и СМЭВ не позднее 1 июня 2027 года для отправки уведомлений заемщикам.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября 2027 года уведомлять граждан через портал "Госуслуги" о подписании с ними договора потребительского кредита или займа и о возможности отказа от него.

Документ направлен на информирование граждан о заключенных от их имени договорах кредита или займа в целях противодействия заключению таких договоров без согласия заемщика или с его согласия, полученного под влиянием мошенников.

"Граждане через "Госуслуги" будут получать быстрые уведомления о кредитах. Эта мера станет еще одним мощным заслоном на пути мошенников, чтобы помешать им оформлять займы на чужое имя", - прокомментировал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Закон обязывает банки и МФО бесплатно уведомлять заемщиков через "Госуслуги" о подписании ими индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа). Уведомление должно включать информацию о процентной ставке на день подписания; сумме кредита (займа) или лимите кредитования; сроке его возврата; а если на такой договор распространяется период охлаждения - то и о возможности отказаться от договора в течение этого периода.

Для этого банки и МФО должны будут заключить с одним из квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ) договор об оказании информационных услуг, предусматривающий направление таких уведомлений заемщику.

После получения от банков и МФО сведений о подписании гражданином индивидуальных условий договора потребительского кредита или займа КБКИ должны будут в течение 15 минут направить уведомление об этом в личный кабинет заемщика на "Госуслугах". Это уведомление направляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Участие КБКИ в данной системе и их взаимодействие с порталом "Госуслуги" будет осуществляться на безвозмездной основе. Не позднее 1 июня 2027 года КБКИ должны обеспечить взаимодействие своих информационных систем с порталом "Госуслуги" и СМЭВ, чтобы иметь возможность отправлять соответствующие уведомления в личный кабинет заемщика.