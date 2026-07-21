Госдума приняла закон для легального обращения криптовалют

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает правовую основу для легального обращения криптовалют в России.

Банк России будет регулировать и осуществлять надзор в сфере криптовалют, а правительство сможет устанавливать особый режим обращения цифровых валют для защиты интересов государства.

Закон предусматривает возможность легальных инвестиций в криптовалюты на российских биржах с определенными ограничениями для неквалифицированных инвесторов и вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон "О цифровых валютах и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России.

Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на криптовалюту независимо от ее предварительного декларирования. Россияне получат возможность легально инвестировать в криптовалюты на российских биржах и пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний, а также криптообменников при совершении сделок и операций с ними.

Регулирование и надзор в этой сфере будет осуществлять Банк России. А правительство РФ по согласованию с ЦБ и ФСБ сможет устанавливать особый режим обращения и организации обращения цифровых валют в целях защиты основ конституционного строя, экономических интересов, обеспечения обороны и безопасности государства.

За учет и хранение криптовалют будут отвечать цифровые депозитарии, реестр которых начнет вести ЦБ, а к участникам рынка будут предъявляться жесткие требования по защите информации, чтобы не допустить утечек. Банк России также будет вести реестр криптообменников, при этом для кредитных организаций и брокеров предусмотрен уведомительный порядок включения в него.

Как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы после прохождения специального теста смогут приобретать цифровую валюту на биржах. Но неквалифицированные инвесторы смогут покупать лишь наиболее ликвидные криптовалюты в рамках установленного лимита – до 300 тысяч рублей в год через каждого посредника. Это снизит риски финансовых потерь для неопытных инвесторов на крипторынке, подверженном резким колебаниям курсов, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Кроме того, допускается купля-продажа ценных бумаг и российских цифровых прав за криптовалюты. А криптообменники смогут зачислять купленную криптовалюту только на счет покупателя.

Также предусматривается возможность перевода криптовалют на некастодиальные кошельки (позволяют пользователям владеть своими приватными ключами и контролировать их), но с периодом охлаждения в 48 часов при транзакциях на сумму свыше 100 тысяч рублей. Это позволит защитить инвесторов от мошенников и от непродуманных решений.

Для участников внешнеэкономической деятельности будут доступны все виды криптовалют и стейблкоинов, любые типы кошельков.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, которые начнут действовать позже. Так, криптообменники смогут осуществлять свою деятельность без включения в реестр ЦБ до 1 июля 2027 года.