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Госдума приняла закон о защите территорий от негативного воздействия вод - РИА Новости, 21.07.2026
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13:57 21.07.2026
Госдума приняла закон о защите территорий от негативного воздействия вод

Госдума запретила освоение территорий, подверженных подтоплению

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы
Герб России на здании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб России на здании Государственной думы . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, запрещающий строительство объектов капитального строительства в зонах, подверженных затоплению и подтоплению (за исключением осуществления инженерной защиты).
  • Инженерную защиту территорий теперь будут осуществлять органы государственной власти и субъектов России, а также органы местного самоуправления, а правообладатели земельных участков будут обязаны обеспечивать инженерную защиту в границах своих участков.
  • С 1 января 2027 года органы власти в области водных отношений будут утверждать методику определения вреда от негативного воздействия вод и методику оценки эффективности мероприятий по предотвращению такого воздействия и ликвидации его последствий.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который вводит запрет на освоение территорий для строительства объектов капитального строительства в зонах, подверженных затоплению и подтоплению.
Принятый закон вводит прямой запрет на освоение территорий для строительства объектов капитального строительства (за исключением осуществления инженерной защиты) в зонах, подверженных затоплению и подтоплению
Документом уточняется перечень органов, ответственных за инженерную защиту территорий. Теперь она будет осуществляться органами государственной власти РФ и субъектов РФ, а также органами местного самоуправления в области градостроительной деятельности по месту расположения территорий, подверженных негативному воздействию вод. При этом правообладатели земельных участков будут обязаны обеспечивать инженерную защиту в границах предоставленных им участков.
Помимо этого, органы власти в области водных отношений с 1 января 2027 года будут утверждать методику определения вреда от негативного воздействия вод, причиненного территориям и объектам, а также методику оценки эффективности мероприятий по предотвращению такого воздействия и ликвидации его последствий.
Закон был принят по поручению президента России Владимира Путина.
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