Госдума приняла закон о защите территорий от негативного воздействия вод

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, запрещающий строительство объектов капитального строительства в зонах, подверженных затоплению и подтоплению (за исключением осуществления инженерной защиты).

Инженерную защиту территорий теперь будут осуществлять органы государственной власти и субъектов России, а также органы местного самоуправления, а правообладатели земельных участков будут обязаны обеспечивать инженерную защиту в границах своих участков.

С 1 января 2027 года органы власти в области водных отношений будут утверждать методику определения вреда от негативного воздействия вод и методику оценки эффективности мероприятий по предотвращению такого воздействия и ликвидации его последствий.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который вводит запрет на освоение территорий для строительства объектов капитального строительства в зонах, подверженных затоплению и подтоплению.

Принятый закон вводит прямой запрет на освоение территорий для строительства объектов капитального строительства (за исключением осуществления инженерной защиты) в зонах, подверженных затоплению и подтоплению

Документом уточняется перечень органов, ответственных за инженерную защиту территорий. Теперь она будет осуществляться органами государственной власти РФ и субъектов РФ, а также органами местного самоуправления в области градостроительной деятельности по месту расположения территорий, подверженных негативному воздействию вод. При этом правообладатели земельных участков будут обязаны обеспечивать инженерную защиту в границах предоставленных им участков.

Помимо этого, органы власти в области водных отношений с 1 января 2027 года будут утверждать методику определения вреда от негативного воздействия вод, причиненного территориям и объектам, а также методику оценки эффективности мероприятий по предотвращению такого воздействия и ликвидации его последствий.