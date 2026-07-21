Госдума приняла закон о кредитных каникулах для участников КТО

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон о распространении гарантий для участников СВО на участников КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях.

Участники КТО получат право на отсрочку по кредитам, принятие в члены специальных жилищно-строительных кооперативов и поступление в вузы на бюджет по отдельной квоте.

Дети-сироты, дети без попечения родителей, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды из-за военной травмы, а также дети военных, погибших или раненых при исполнении, если их родители участвовали в КТО, будут приниматься в вузы без вступительных испытаний.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о распространении на участников КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях гарантий, действующих для участников СВО, в том числе о кредитных каникулах.

Согласно принятому закону, участники КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях получают те же льготы и гарантии, что и участники СВО, - в частности право на отсрочку по кредитам. Каникулы будут действовать с момента начала выполнения задач по КТО. А если военнослужащий погиб при выполнении таких задач, его кредиты будут списываться.

Кроме того, участники КТО получают право на принятие в члены специальных жилищно-строительных кооперативов.

При поступлении в колледжи, а также вузы на бакалавриат и специалитет мобилизованные, контрактники и добровольцы, которые участвовали в КТО будут иметь право на поступление в вузы на бюджет по отдельной квоте.

Дети-сироты, дети без попечения родителей, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды из-за военной травмы, а также дети военных, погибших или раненых при исполнении, если их родители участвовали в КТО будут приниматься в вузы без вступительных испытаний.

Закон также устанавливает особенности признания участников КТО безвестно отсутствующими или объявления их умершими для упрощения процедур для семей. Командир части будет обязан сообщить о гибели военнослужащего в ЗАГС, если смерть наступила при участии в КТО. Если медицинское свидетельство о смерти выдать нельзя, будет оформляться специальный документ о смерти - он служит основанием для регистрации. Льготы будут назначаться на основании этого документа, а порядок его выдачи определит правительство РФ

"Мы уравниваем в правах тех, кто с оружием в руках отражал атаки на приграничные территории, с теми, кто воюет в зоне СВО. Это не просто бюрократический жест, это признание их заслуг и государственная поддержка, которой они заслужили", - сказал РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш.